L3Harris équipera les sous-marins de la Navy américaine
Le groupe de défense américain équipera les nouvelles générations de navires de la Marine des Etats-Unis pour optimiser la gestion de leurs batteries et sécuriser les missions critiques. Le titre a progressé de 5% hier à Wall Street.
L3Harris Technologies annonce la signature d'un contrat auprès de General Dynamics Electric Boat pour la fourniture de systèmes de surveillance de batteries destinés aux sous-marins de classes Virginia et Columbia de la Navy. Ces équipements stratégiques sont censés garantir le suivi en temps réel de l'état des batteries, offrant aux commandants "une gestion optimale de leurs profils de mission" tout en assurant la disponibilité des navires.
"Ces systèmes ont un impact direct sur la capacité opérationnelle et la sécurité des équipages", assure Nino DiCosmo, président de la division Maritime chez L3Harris. Ce partenariat prolonge une collaboration historique qui s'étendait déjà aux classes Ohio et Los Angeles, consolidant le rôle de l'équipementier au coeur de la dissuasion stratégique américaine.
L3Harris Technologies, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'information et de communication à destination des marchés de la défense, des instances gouvernementales et des structures commerciales. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de mission intégrés (31,4%) : systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, systèmes de communication, systèmes électriques et électroniques pour plateformes maritimes, solutions électro-optiques et infrarouges avancées, etc. ;
- systèmes spatiaux et aéroportés (30%) : systèmes de charges utiles, capteurs, solutions complètes de mission, systèmes de renseignements confidentiels, solutions de cyberdéfense, systèmes de guerre électronique, etc. ;
- systèmes de communication (25,7%) : systèmes de communication tactiques, de communication à large bande, solutions intégrées de communication en visio, etc. ;
- systèmes de propulsion, de génération de puissance et de défense (12,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (70,8%) et de services (29,2%).
77,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.