L3Harris équipera les sous-marins de la Navy américaine

Le groupe de défense américain équipera les nouvelles générations de navires de la Marine des Etats-Unis pour optimiser la gestion de leurs batteries et sécuriser les missions critiques. Le titre a progressé de 5% hier à Wall Street.

L3Harris Technologies annonce la signature d'un contrat auprès de General Dynamics Electric Boat pour la fourniture de systèmes de surveillance de batteries destinés aux sous-marins de classes Virginia et Columbia de la Navy.

Ces équipements stratégiques sont censés garantir le suivi en temps réel de l'état des batteries, offrant aux commandants "une gestion optimale de leurs profils de mission" tout en assurant la disponibilité des navires.



"Ces systèmes ont un impact direct sur la capacité opérationnelle et la sécurité des équipages", assure Nino DiCosmo, président de la division Maritime chez L3Harris. Ce partenariat prolonge une collaboration historique qui s'étendait déjà aux classes Ohio et Los Angeles, consolidant le rôle de l'équipementier au coeur de la dissuasion stratégique américaine.