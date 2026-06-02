L3Harris annonce l'extension de son site Advanced Manufacturing Facility-South (AMF-South) à Huntsville grâce à un investissement de 25 millions de dollars (MUSD), ajoutant 130 000 pieds carrés (environ 12 000 m2) d'espace de production.
Cette expansion porte l'empreinte industrielle du groupe à environ 670 000 pieds carrés (env. 62 000 m2) répartis sur trois sites locaux. Le site AMF-South peut augmenter rapidement ses capacités grâce à des infrastructures déjà en place.
Ken Bedingfield, président de Missile Solutions chez L3Harris, souligne que cette capacité supplémentaire permettra d'accélérer la production de munitions critiques en ligne avec les besoins du Département de la Guerre américain.
Cette opération s'inscrit dans la continuité des investissements du groupe à Huntsville, où les dépenses d'investissement ont triplé entre 2024 et 2025.
L3Harris Technologies, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'information et de communication à destination des marchés de la défense, des instances gouvernementales et des structures commerciales. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de mission intégrés (31,4%) : systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, systèmes de communication, systèmes électriques et électroniques pour plateformes maritimes, solutions électro-optiques et infrarouges avancées, etc. ;
- systèmes spatiaux et aéroportés (30%) : systèmes de charges utiles, capteurs, solutions complètes de mission, systèmes de renseignements confidentiels, solutions de cyberdéfense, systèmes de guerre électronique, etc. ;
- systèmes de communication (25,7%) : systèmes de communication tactiques, de communication à large bande, solutions intégrées de communication en visio, etc. ;
- systèmes de propulsion, de génération de puissance et de défense (12,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (70,8%) et de services (29,2%).
77,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.