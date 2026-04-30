L3Harris Technologies annonce avoir soumis "confidentiellement" un projet de document d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), en vue de l'introduction en Bourse de son activité Missile Solutions.
L'opération porterait sur une offre d'actions ordinaires, sans précision à ce stade sur le nombre de titres ni sur la fourchette de prix envisagée.
Le projet reste soumis aux conditions de marché ainsi qu'à l'achèvement du processus d'examen par la SEC, autorité de régulation des marchés financiers aux Etats-Unis.
Le groupe précise que cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres, lesquelles interviendraient conformément au Securities Act de 1933.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la règle 135 de cette législation, encadrant les annonces préliminaires liées aux introductions en Bourse.
L3Harris Technologies, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'information et de communication à destination des marchés de la défense, des instances gouvernementales et des structures commerciales. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de mission intégrés (31,4%) : systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, systèmes de communication, systèmes électriques et électroniques pour plateformes maritimes, solutions électro-optiques et infrarouges avancées, etc. ;
- systèmes spatiaux et aéroportés (30%) : systèmes de charges utiles, capteurs, solutions complètes de mission, systèmes de renseignements confidentiels, solutions de cyberdéfense, systèmes de guerre électronique, etc. ;
- systèmes de communication (25,7%) : systèmes de communication tactiques, de communication à large bande, solutions intégrées de communication en visio, etc. ;
- systèmes de propulsion, de génération de puissance et de défense (12,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (70,8%) et de services (29,2%).
77,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.