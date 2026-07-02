L3Harris annonce avoir remporté un contrat de la Federal Aviation Administration (FAA), l'autorité américaine de l'aviation civile, pour moderniser et poursuivre l'exploitation du réseau national de suivi des aéronefs jusqu'en 2045.
Le contrat prévoit la mise à niveau de plus de 700 stations au sol fournissant en temps réel des données de positionnement des vols par satellite aux contrôleurs aériens. L3Harris déploiera également des dispositifs de cybersécurité renforcés afin de protéger les données critiques et d'étendre les capacités de surveillance aux nouveaux types d'aéronefs intégrant le National Airspace System.
"Cette modernisation permettra de renforcer la sécurité du trafic aérien tout en augmentant la capacité du réseau pour répondre aux besoins futurs", a souligné Kathy Crandall, présidente de Mission Networks chez L3Harris.
La FAA dispose du plus grand réseau terrestre de surveillance du trafic aérien au monde et ce contrat prolongera de près de 20 ans sa collaboration avec L3Harris.
L3Harris Technologies, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'information et de communication à destination des marchés de la défense, des instances gouvernementales et des structures commerciales. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de mission intégrés (31,4%) : systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, systèmes de communication, systèmes électriques et électroniques pour plateformes maritimes, solutions électro-optiques et infrarouges avancées, etc. ;
- systèmes spatiaux et aéroportés (30%) : systèmes de charges utiles, capteurs, solutions complètes de mission, systèmes de renseignements confidentiels, solutions de cyberdéfense, systèmes de guerre électronique, etc. ;
- systèmes de communication (25,7%) : systèmes de communication tactiques, de communication à large bande, solutions intégrées de communication en visio, etc. ;
- systèmes de propulsion, de génération de puissance et de défense (12,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (70,8%) et de services (29,2%).
77,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.