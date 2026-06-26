La BaFin lance un audit sur les comptes de Zalando, le titre décroche
La BaFin, l'autorité allemande des marchés financiers, a annoncé vendredi mener un audit sur les comptes de Zalando, le numéro un européen de la vente d'habillement sur Internet, qu'elle soupçonne d'avoir enfreint les règles comptables en vigueur.
Ce contrôle, qui porte sur les résultats de l'exercice 2025, vise à obtenir des éléments relatifs à une transaction liée à l'acquisition d'About You, qui pourraient avoir été omis par erreur dans les documents annexes présentés au moment de la publication annuelle, explique le régulateur dans un bref communiqué.
"Lorsque la BaFin dispose d'indices concrets d'une comptabilité erronée, elle doit lancer un contrôle ciblé auprès de l'entreprise concernée", rappelle le gendarme boursier, précisant que ces vérifications sont généralement conduites par des auditeurs issus de ses propres équipes.
Le fantôme Wirecard
Cette annonce intervient alors que la BaFin se trouve elle-même sous pression pour ne pas avoir réussi à identifier plus tôt les problèmes rencontrés par le spécialiste des paiements Wirecard, ce qui avait débouché sur un gigantesque scandale financier en 2020 suite à la découverte d'un trou de plusieurs milliards d'euros dans ses comptes ayant fini par laisser bon nombre d'investisseurs sur la paille.
A la Bourse de Francfort, l'action Zalando dévissait de 7,8 % à 24,5 euros dans le sillage de ces nouvelles, signant de loin la plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600.
Avec une capitalisation qui n'atteint plus que 6,4 milliards d'euros, le groupe de prêt-à-porter pourrait ne plus respecter les critères justifiant son maintien au sein de l'indice DAX.
Zalando SE est le n° 1 européen de la distribution en ligne de chaussures et de vêtements pour femmes, hommes et enfants. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- distribution en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Le groupe développe également une activité d'exploitation du site de ventes privées « Lounge by Zalando ;
- vente de solutions et de services aux entreprises : intégration des marques partenaires sur la plateforme Zalando, vente de solutions d'approvisionnement multicanal, prestations de services logistiques, développement de solutions publicitaires, vente de solutions permettant aux magasins physiques de vendre leurs produits en ligne via la plate-forme Zalando
A fin 2024, le groupe compte 51,8 millions de clients actifs.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.