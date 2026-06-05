Jefferies réitère sa recommandation d'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 63 E (contre 61 E).
Jefferies estime que la récente faiblesse du cours de l'action RWE représente une opportunité d'achat intéressante.
Le cours de l'action RWE a reculé d'environ 10 % depuis fin avril, ce qui représente selon l'analyste à un point d'entrée attractif.
L'analyste anticipe des catalyseurs importants au cours des six prochains mois, susceptibles d'améliorer la visibilité sur la croissance et la rentabilité.
"Le titre reste exposé à plusieurs thèmes structurels clés qui sous-tendent le secteur de l'énergie. Parmi ceux-ci figure la reprise des appels d'offres pour l'éolien offshore en Europe, avec environ 30 GW attendus entre 2026 et 2027, où RWE est bien positionné sur des marchés clés tels que le Royaume-Uni et l'Allemagne" indique le bureau d'analyse.
Jefferies estime également que le contexte du Moyen-Orient accélère l'électrification et la décarbonation de l'Europe, créant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement sur les marchés principaux de RWE.
"L'entreprise bénéficie également d'une forte présence aux États-Unis, où environ 30 % de son EBITDA et 35 % de ses investissements sont liés à un marché de l'énergie en croissance structurelle, renforçant ainsi ses perspectives de croissance à moyen terme" rajoute le broker.
Jefferies note également que plusieurs catalyseurs identifiables pourraient soutenir la performance boursière. "Un élément clé réside dans l'opportunité pour RWE de développer des capacités de production d'électricité à gaz en Allemagne, avec des appels d'offres pour environ 9 GW prévus au second semestre 2026".
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.