La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé
Publié le 06/11/2025 à 13:15
'Le risque d'une persistance accrue de l'inflation s'est atténué récemment, et le risque d'inflation à moyen terme lié à une demande plus faible est plus apparent, de sorte que les risques sont désormais globalement plus équilibrés', estime la BoE.
'L'ampleur des réductions supplémentaires dépendra de l'évolution des perspectives d'inflation. Si les progrès en matière de désinflation se poursuivent, le taux directeur devrait continuer sur une trajectoire descendante progressive', prévient-elle.