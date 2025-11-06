La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé

La Banque d'Angleterre (BoE) annonce, que lors de sa réunion, son comité de politique monétaire a voté le maintien de son taux directeur à 4%, par une majorité de 5 voix contre 4, qui auraient préféré une réduction de 25 point de base, à 3,75%.



'Le risque d'une persistance accrue de l'inflation s'est atténué récemment, et le risque d'inflation à moyen terme lié à une demande plus faible est plus apparent, de sorte que les risques sont désormais globalement plus équilibrés', estime la BoE.



'L'ampleur des réductions supplémentaires dépendra de l'évolution des perspectives d'inflation. Si les progrès en matière de désinflation se poursuivent, le taux directeur devrait continuer sur une trajectoire descendante progressive', prévient-elle.