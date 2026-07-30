La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé
La Banque d'Angleterre annonce que son comité de politique monétaire a voté, lors de sa réunion de la veille, pour le maintien de son taux directeur à 3,75%, à une majorité de six voix contre trois. Trois membres auraient préféré une hausse de 0,25 point de pourcentage, à 4%.
Selon lui, les risques pesant sur les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse par rapport à sa projection centrale, mais il reste encore une marge de manoeuvre pour que ces perspectives évoluent de manière significative au fur et à mesure des événements au Moyen-Orient.
Le comité estime donc qu'il est approprié de maintenir le taux directeur lors de cette réunion, mais se dit "prêt à agir si nécessaire afin de garantir que l'inflation des prix à la consommation reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2% à moyen terme".