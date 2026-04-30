La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé
Lors de sa réunion terminée le 29 avril, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a voté pour maintenir son taux directeur à 3,75%, par une majorité de 8 voix contre une, qui aurait préféré l'augmenter de 0,25 point de pourcentage, à 4%.
Publié le 30/04/2026 à 13:21
Le comité continuera donc de surveiller de près la situation au Moyen-Orient et la manière dont son impact se propage dans l'économie. Il se dit prêt à agir si nécessaire afin de garantir que l'inflation reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2% à moyen terme.