La Banque d'Angleterre opte pour le statu quo
La Banque d'Angleterre (BoE) annonce que son comité de politique monétaire (MPC) a voté, lors de sa réunion de la veille, pour maintenir son taux directeur à 3,75%, à une majorité de 7 voix contre 2. Deux membres auraient préféré une augmentation de 0,25 point de pourcentage, à 4%.
Publié le 18/06/2026 à 13:12
Elle note aussi que l'inflation de l'IPC (indice des prix à la consommation) est tombée à 2,8% depuis sa réunion précédente, mais pense qu'elle devrait augmenter plus tard cette année, à mesure que les effets de la hausse des prix de l'énergie se font sentir.
Le comité continuera de surveiller de près la situation au Moyen-Orient et la manière dont son impact se propage dans l'économie. Il se dit "prêt à agir si nécessaire afin de garantir que l'inflation de l'IPC reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2% à moyen terme".