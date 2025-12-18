La Banque d'Angleterre réduit son taux directeur

La Banque d'Angleterre (BoE) annonce que lors de sa réunion se terminant le 17 décembre, son comité de politique monétaire a décidé de réduire son taux directeur de 25 points de base, à 3,75%, par une majorité de 5 voix contre 4 qui auraient préféré un statu quo.

"L'inflation de l'IPC (indice des prix à la consommation) a chuté depuis la réunion précédente, à 3,2%. Bien qu'au-dessus de l'objectif de 2%, on s'attend désormais à ce qu'elle retombe plus rapidement vers l'objectif à court terme", pointe l'institution.



Selon elle, le risque d'une plus grande persistance de l'inflation est devenu un peu moins prononcé depuis la réunion précédente, tandis que le risque pour l'inflation à moyen terme dû à une demande plus faible persiste.



Rappelant que son taux directeur a été réduit de 150 points de base depuis août 2024, la BoE prévient que "l'ampleur d'un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire dépendra de l'évolution des perspectives d'inflation".



"D'après les preuves actuelles, le taux directeur devrait continuer à descendre progressivement. Mais les jugements sur un assouplissement accru des politiques deviendront un choix plus difficile", poursuit-elle.