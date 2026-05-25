La Banque d'Israël abaisse encore ses taux

La Banque d'Israël a annoncé ce lundi une nouvelle baisse de son taux directeur, ramené de 4% à 3,75%, soit la troisième réduction en l'espace de six mois. Une décision rendue possible par une inflation qui reste sous contrôle malgré les tensions régionales provoquées par le conflit avec l'Iran.

Après avoir abaissé ses taux une première fois en novembre puis à nouveau en janvier, l'institution basée à Jérusalem avait choisi ces derniers mois de faire preuve de prudence face aux risques de tensions inflationnistes provoqués par le contexte géopolitique et les possibles perturbations des approvisionnements. Des craintes qui ne se sont toutefois pas confirmées jusqu'à présent.



L'inflation annuelle a atteint 1,9% en avril, restant ainsi parfaitement dans la fourchette cible de 1% à 3% fixée par la banque centrale.



Dans le même temps, le shekel continue de démontrer sa robustesse. La devise israélienne évolue à son plus haut niveau face au dollar depuis près de trente ans, reflet de la résilience de l'économie du pays malgré un environnement régional toujours sous tension.