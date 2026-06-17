La Banque de France réduit drastiquement sa prévision de croissance pour 2026

Dans sa note de conjoncture de juin, la Banque de France indique tabler désormais, dans son scénario de base, sur une croissance du PIB de 0,5% pour la France en 2026, une estimation révisée en baisse de 0,4 point par rapport à ses projections de mars.

"D'une part, le prix du pétrole a davantage augmenté que dans les hypothèses du scénario de base de mars. Mais surtout, l'activité s'est avérée moins résiliente qu'anticipé au 1er trimestre 2026 et devrait rester relativement atone au 2e trimestre", explique-t-elle.



La Banque de France estime néanmoins que la croissance rebondirait ensuite à 0,9% en 2027, puis à 1,2% en 2028, soutenue par le redressement de la demande intérieure privée, en particulier la consommation des ménages et l'investissement des entreprises.



Ses perspectives d'évolution des prix à la consommation sont, pour leur part, revues à la hausse de 0,8 point, dans le sillage du prix du pétrole. L'inflation totale (IPCH) atteindrait 2,5% en 2026, avant de refluer à 1,7% en 2027 et en 2028, en raison de la détente des prix de l'énergie.



Enfin, après une amélioration notable en 2025, le déficit public se creuserait légèrement en 2026 en l'absence de mesures additionnelles. Sous les hypothèses budgétaires retenues à titre conventionnel, il ne se réduirait que de manière limitée en fin d'horizon de projection.