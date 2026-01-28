La Banque du Canada laisse ses taux inchangés

La Banque du Canada a fait part d'un statu quo en termes de politique monétaire, maintenant son taux cible du financement à un jour à 2,25%, ainsi que son taux officiel d'escompte à 2,5%, et son taux de rémunération des dépôts à 2,20%.

Si elle estime que les perspectives concernant les économies mondiale et canadienne ont peu changé depuis ses projections d'octobre, elle prévient que "l'imprévisibilité des politiques commerciales américaines et les risques géopolitiques fragilisent les perspectives".



"Au Canada, les restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis et l'incertitude nuisent encore à la croissance. Après un solide troisième trimestre, la croissance du PIB a vraisemblablement stagné au quatrième trimestre", juge ainsi la banque centrale.



L'inflation dans le pays a été de 2,1% en 2025 et la Banque du Canada s'attend à ce qu'elle reste près de sa cible de 2% durant la période de projection, les pressions sur les coûts liées au commerce étant compensées par l'offre excédentaire.



Aussi, son conseil de direction estime que le taux directeur actuel demeure approprié, à condition que l'économie évolue de manière généralement conforme aux perspectives publiées ce jour. "Si les perspectives changent, nous sommes prêts à réagir", indique-t-elle.