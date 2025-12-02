Les marchés ont mis fin hier au rebond de fin novembre. Les indices étaient un peu en bout de course et ont fini par manquer de carburant. En parallèle, la politique monétaire japonaise a fait son retour sur la scène internationale par l'entremise du fameux carry trade. L'occasion pour moi de rappeler le fonctionnement de ce système d'irrigation discret de la finance mondiale.

Baisse des taux par-ci, baisse des taux par-là. Et si on parlait de hausse des taux plutôt, histoire de changer un peu de disque ? C'est ce que le marché semble avoir voulu expérimenter hier, avec sa nouvelle passion : les obligations japonaises. Ok, ok, dit comme ça, ça n'émoustille personne, c'est clair. Et pourtant, ça a contribué tout au bout de la chaîne à peser sur les cryptomonnaies. Non, je ne me suis pas réveillé avec trois grammes de ma dernière soirée alcoolisée. Je parle du genre de vases communicants dont la finance regorge mais qui ne deviennent visibles qu'à certains moments.

Direction donc le Japon, vous allez vite comprendre pourquoi (ou pas, ce qui signifie que j'aurai hyper mal expliqué). La dernière adjudication d’obligations d’Etat japonaises à 10 ans s’est déroulée dans un contexte électrique. En toile de fond : la spéculation de plus en plus insistante sur une hausse des taux de la Banque du Japon, attisée par les propos inhabituellement directs de son gouverneur, Kazuo Ueda.

Cette perspective d'un tour de vis monétaire fait planer un risque sur la stratégie la plus plan-plan du monde financier moderne : le carry trade. Pour la faire courte, la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon (taux à zéro, achats massifs d’actifs, répression de la volatilité) a longtemps offert un carburant bon marché aux investisseurs. En empruntant à très bas coût en yens, ils pouvaient financer sans douleur (i.e. sans beaucoup de risques ni beaucoup de frais) des positions plus lucratives ailleurs, aussi bien relativement sécurisées (obligations américaines) que plus engagées, comme des actions techs ou des cryptos. Tant que la BOJ restait immobile, l’arbitrage semblait inépuisable, voire structurel.

Mais le simple fait que la banque centrale envisage de relever ses taux menace de tout désosser. Si emprunter en yen devient soudain plus coûteux, le jeu de l’emprunt à bas prix pour investir ailleurs devient moins unilatéral. Il peut même y avoir une double peine : coût du montage plus élevé (charge immédiate supérieure à cause du taux) et renforcement du yen (perte de change au moment du remboursement).

Mécaniquement, les positions les plus risquées irriguées par le carry trade sont en partie débouclées, et vite pour éviter la réaction en chaîne. Le risque plane régulièrement mais ne se matérialise que rarement. Mais quand cela se produit, c'est plutôt brutal. En août 2024, un simple soupçon de resserrement monétaire à Tokyo avait déjà provoqué une correction brutale des marchés et de certains actifs.

En ce début décembre, Kazuo Ueda a réveillé le souvenir de l'été 2024. La probabilité d'une hausse de taux au Japon lors de la réunion du 20 décembre est montée de moins de 40% à environ 80% en quelques jours. Et si ce n'était pas en décembre, ce serait en janvier, selon les traders. Donc une fois de plus, le carry trade réveille les passions et provoque une mini-aversion au risque du marché. C'est visible sur les actifs à risque, mais on constate généralement aussi un effet papillon sur les obligations d'Etat, notamment sur les Treasuries US, qui sont abondamment alimentés par le carry trade et qui sont très liquides, donc faciles à vendre. Le rendement du 10 ans US est remonté d'un peu moins de 4% à 4,1% hier pour cette raison.

Tout ça pour dire que Wall Street zieute à nouveau la politique monétaire japonaise sans pour autant que cela influe sur sa propre estimation de l'évolution des taux US. Le marché croit toujours fermement que la Fed va réduire ses taux dans huit jours, pour contrer une économie américaine qui continue à montrer des signes diffus de faiblesse, à défaut de gros signaux de ralentissement.

L'ambiance était suffisamment plombée hier pour que le S&P 500 mette fin à sa série haussière en perdant 0,5%. Après l'effort fourni fin novembre pour éliminer les pertes du début du mois, la pause n'est pas illogique. Les annales montrent de toute façon que le rallye de Noël met souvent un peu de temps à se mettre en place et a tendance à se concentrer sur la semaine précédant le 25 décembre. En Europe, la plupart des indices ont aussi mis fin à leurs séries haussières, mais sur des variations modestes.

Dans le reste de l'actualité, les investisseurs jetteront un œil sur l'inflation de la zone euro en novembre (publication à 11h00). Pour les nostalgiques des publications de résultats technologiques, le spécialiste de la cybersécurité CrowdStrike est sur les tablettes après la clôture de Wall Street avec le T3 de son exercice décalé. Comme je n'ai pas parlé du record de quelque chose depuis au moins 24h00, notez que l'once d'argent a flirté avec 59 USD hier en séance, nouveau sommet, ce qui a porté ses gains à plus de 100% en 2025. Le métal précieux recule légèrement ce matin, mais continue à humilier l'or et son petit 61% de hausse depuis le 1er janvier.

En Asie-Pacifique, ça part un peu dans tous les sens. Le Japon est stable, pendant que la Corée du Sud prend 2% après la confirmation par les Etats-Unis d'une baisse des droits de douane infligés au pays. La Chine continentale, Hong Kong et l'Inde reculent modérément. L'Australie s'en sort mieux en prenant 0,2%. Les indicateurs avancés européens sont hésitants, avec un léger biais baissier en provenance des Etats-Unis.

Début de séance en baisse de 0,1% à 8 086 points pour le CAC 40. Le SMI recule de 0,17% à 12 830 points. Le Bel 20 lâche 0,4% à 4 998 points.

Bayer a obtenu le soutien de l'avocat en chef du gouvernement US pour que la Cour suprême examine l’affaire Roundup, ce qui améliorerait les chances d’obtenir une décision favorable sur les contentieux liés au glyphosate.

Nestlé envisagerait de vendre la chaîne de cafés premium Blue Bottle Coffee, a appris Reuters.

Banco Santander place 3,5% de sa filiale polonaise pour environ 413 millions d'euros, pour ramener sa détention à 9,7% environ.

Roche peut commercialiser son test de diagnostic de la coqueluche aux Etats-Unis.

ABB reprend les activités de Gamesa Electric.

L'investisseur américain Saba bloque la fusion entre Baillie Gifford et Edinburgh Worldwide.

Wizz Air enregistre une hausse de 8,6% du nombre de passagers en novembre 2025.

Holcim rachète trois actifs en Europe.

Givaudan a finalisé l'acquisition du Belle Aire Creations.

Iveco remporte un contrat élargi pour la fourniture de camions tactiques et logistiques à l'armée italienne.

Swedbank acquiert la totalité du capital de la société nordique de cartes de crédit Entercard.

Dormakaba rachète l'allemand MetaMatic.

Les principales publications du jour : Victrex, On the Beach…

Fanuc bondit après l’annonce d’une collaboration avec Nvidia pour intégrer l’IA physique dans les robots industriels.

China Vanke demande un report d’un an pour rembourser un emprunt local, signe d’une pression de liquidité croissante.

Wipro finalise l'acquisition de Harman Connected Services.

Les principales publications du jour : Fast Retailing…

