Ce vendredi, la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Néanmoins, deux dissidences signalent que de futures hausses sont toujours possibles. La BoJ a aussi annoncé la vente progressive de ses ETF, nouvelle étape dans la réduction de son bilan.

Si le maintien des taux directeurs était attendu, les votes dissidents ne l’étaient pas. Ils suggèrent qu’une prochaine hausse de taux est toujours sur la table, malgré le ralentissement de l’inflation, l’incertitude politique consécutive à la démission du Premier Ministre Ishiba et les tensions commerciales liées aux droits de douane américains.

Un contexte qui rend difficile l’exercice de prévisions économiques et donc les projections sur l’évolution des taux de la Banque du Japon. Les stratégistes sont en tout cas divisés sur le sujet.

Mais pour les marchés, une hausse de taux d’ici à la fin de l’année est désormais le scénario central, avec une probabilité de 58%.

La Banque du Japon a commencé à normaliser sa politique monétaire en mars 2024, après avoir longtemps maintenu les taux d’intérêt en territoire négatif.

Et pour l’heure, nous sommes toujours dans cette phase de resserrement, puisque la BoJ a annoncé une nouvelle étape dans la réduction de son bilan : la vente progressive de ses ETF.

Selon Bloomberg, la Banque du Japon détiendrait l’équivalent de 212 milliards d’euros d’ETF. La BoJ a annoncé son intention de vendre 330 milliards de yens par an, soit 1.9 milliard d’euros. Des montants qui ne sont pas de nature à déstabiliser les marchés.

La Banque du Japon a commencé à réduire son bilan en août dernier, mais a annoncé en juin réduire le rythme de ce resserrement quantitatif (QT), afin d’éviter une trop forte remontée des taux longs.