Revolut aurait lancé un placement de titres qui valorise la fintech britannique à 75 milliards de dollars, selon une source obtenue par Bloomberg. L'opération s'inscrit dans une stratégie d'expansion ambitieuse, alors que la fintech cherche à rivaliser avec les grands établissements bancaires.

La néobanque, fondée il y a une dizaine d'années et devenue l'une des plus en vue en Europe avec son modèle 100% numérique, avait été valorisée 45 milliards de dollars l'an dernier lors d'une levée de fonds réunissant nouveaux et anciens investisseurs. "Une vente secondaire d'actions détenues par des employés est en cours. Nous ne ferons aucun commentaire tant qu'elle ne sera pas finalisée", a déclaré un porte-parole de Revolut dans un communiqué envoyé lundi.

Selon Bloomberg News, qui a révélé l'information, chaque action serait valorisée à 1 381,06 USD.

En avril, Revolut avait plus que doublé son bénéfice annuel, porté par le trading de cryptomonnaies, les revenus d’intérêts et les commissions sur cartes. L’entreprise a par ailleurs annoncé son intention de commencer à opérer comme une banque au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année.