La majorité du directoire de la BCE sera renouvelée d'ici fin 2027.

C'est une bataille pour le poste le mieux payé parmi les officiels européens : la succession de Christine Lagarde - dont le salaire annuel a été estimé à 726 000 euros par le Financial Times - à la tête de la BCE. Son mandat expire en octobre 2027.



Les favoris sont deux anciens banquiers centraux : Pablo Hernández de Cos, gouverneur de la Banque d'Espagne de 2008 à 2014, et Klaas Knot, président de la Banque centrale néerlandaise de 2011 à 2025. C'est en tout cas le résultat d'une enquête réalisée par le Financial Times auprès d'économistes européens.



Il y a également un fort intérêt de la part des Allemands pour obtenir le poste, qu'ils n'ont plus occupé depuis 1998. Joachim Nagel, président de la Bundesbank et Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, ont tous deux signalé leur intérêt.



Toutefois, cette hypothèse semble assez peu probable car l'Allemagne a déjà la présidence de la Commission européenne jusqu'en 2029. Il existe toutefois un scénario, évoqué en décembre par le Financial Times, dans lequel Ursula Von der Leyen succéderait à Frank-Walter Steinmeier, l'actuel président allemand, début 2027.



Mais le plus probable est que la présidence de la BCE échappe à l'Allemagne et à la France (qui a déjà eu deux fois le poste avec Jean-Claude Trichet puis Christine Lagarde). Et ce alors que les pays d'Europe centrale et de l'Est poussent pour obtenir un siège au directoire de la BCE.



En effet, il n'y a pas que la présidence de la BCE qui est en jeu. 4 des 6 membres du directoire verront leur mandat expirer d'ici fin 2027 : Luis de Guindos (mai 2026), Philipp Lane (mai 2027), Christine Lagarde (octobre 2027) et Isabel Schnabel (décembre 2027).



Or, ces mandats de 8 ans sont non-renouvelables. Cela signifie qu'Isabel Schnabel ne peut en théorie pas succéder à Christine Lagarde.



A ce stade, si la bataille est bel et bien lancée, tout reste encore ouvert. Ces nominations sont le fruit de longues tractations entre les chefs d'Etats et de gouvernement des pays membres de la zone euro. Et les compromis font souvent émerger des personnalités qui ne faisaient pas forcément partie des favoris, à l'instar de Christine Lagarde en 2019.