La BCE laisse ses taux directeurs inchangés

A l'issue de sa réunion, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de laisser ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal inchangés, à respectivement 2,00%, 2,15% et 2,40%.

Le conseil suivra "une approche s'appuyant sur les données pour déterminer, réunion par réunion, l'orientation appropriée de la politique monétaire". Pour l'heure, il pense toujours que l'inflation devrait se stabiliser au niveau de l'objectif de 2% à moyen terme.



Selon les nouvelles projections des services de l'Eurosystème, l'inflation totale en zone euro devrait s'établir en moyenne à 2,1% en 2025, 1,9% en 2026, 1,8% en 2027 et 2% en 2028 (et respectivement 2,4%, 2,2%, 1,9% et 2% hors énergie et alimentation).



"L'inflation a été revue à la hausse pour 2026, principalement car les services de l'Eurosystème anticipent désormais un tassement plus lent de l'inflation dans le secteur des services", précise l'institution francfortoise.



La croissance économique devrait par ailleurs être plus forte que dans les projections de septembre, tirée en particulier par la demande intérieure. Elle a été révisée à la hausse, à 1,4% en 2025, 1,2% en 2026 et 1,4% en 2027, et devrait se maintenir à 1,4% en 2028.



Les portefeuilles des programmes d'achats d'actifs (APP) et d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) se contractent à un rythme mesuré et prévisible, car l'Eurosystème ne réinvestit plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.