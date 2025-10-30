La BCE maintient le statu quo sur ses taux

Au terme de sa réunion, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de maintenir ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal inchangés à 2,00%, 2,15% et 2,40% respectivement.



'L'économie a continué de croître en dépit du contexte mondial difficile. Les perspectives restent toutefois incertaines, en particulier en raison des différends commerciaux au niveau mondial et des tensions géopolitiques', juge-t-il.



Le conseil confirme qu'il suivra une approche fondée sur des données et réunion par réunion pour déterminer l'orientation appropriée de sa politique monétaire, et ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière.



Les portefeuilles des programmes d'achats d'actifs et d'urgence face à la pandémie déclinent à un rythme mesuré et prévisible, l'Eurosystème ne réinvestissant plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.