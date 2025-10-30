La Banque centrale européenne a décidé jeudi de laisser inchangés ses taux directeurs, confirmant une pause monétaire entamée en juin. Le taux de la facilité de dépôt reste fixé à 2%, niveau maintenu pour la troisième réunion consécutive. Cette décision intervient alors que l’économie de la zone euro affiche une résilience inattendue, avec une croissance de 0,2% du PIB au troisième trimestre, un chiffre supérieur aux anticipations des analystes.

Malgré une légère remontée de l’inflation à 2,2% en septembre, alimentée par les prix des services, la BCE privilégie une approche prudente et fondée sur les données. L’institution a réaffirmé qu’elle ajustera sa politique "au cas par cas", sans engagement prédéfini sur l’évolution des taux. Plusieurs responsables, dont Martin Kocher et François Villeroy de Galhau, ont souligné que l’environnement économique actuel ne justifiait pas de nouvelles mesures immédiates, tout en appelant à une gestion souple et réactive.

La perspective d’un maintien prolongé des taux est confortée par un sondage Reuters : une majorité d’économistes anticipent une stabilité jusqu’à la fin de 2024, et 57% jusqu’à fin 2026. Face aux incertitudes extérieures, notamment les tensions commerciales liées aux droits de douane américains, la BCE semble vouloir consolider les acquis de la désinflation sans compromettre le rebond économique naissant dans la région.