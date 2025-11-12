La BdF dit prévoir une 'légère' croissance du PIB au 4ème trimestre

L'activité a continué de progresser dans les deux principaux secteurs de l'économie française, les services et l'industrie, au mois de novembre, quoiqu'à un rythme moins prononcé qu'en octobre, montre la dernière enquête mensuelle de conjoncture publiée par la Banque de France, qui dit ainsi tabler sur une 'légère' croissance du PIB hexagonal au quatrième trimestre.



Son enquête - basée sur les réponses de quelque 8 500 chefs d'entreprise interrogés entre le 29 octobre et le 6 novembre - montre que l'activité économique a continué de progresser en octobre, portée par les services, mais aussi par certaines branches industrielles et par un rebond dans le secteur du bâtiment.



La production industrielle a par ailleurs progressé davantage qu'anticipé, soutenue par l'aéronautique, la chimie et les biens d'équipement, tandis que l'agroalimentaire et l'automobile enregistrent un recul, indique la BdF.



Pour ce qui concerne le mois de novembre, la croissance devrait se poursuivre dans l'industrie et les services, même si les carnets de commandes industriels restent dans l'ensemble peu fournis et l'incertitude élevée, alimentée par la situation politique, ajoute l'institution.



Cette incertitude, en particulier ses conséquences concernant le budget, freine les projets d'investissement d'envergure, tandis que les entreprises doivent également composer avec un contexte international incertain, ce qui alimente un climat général de prudence, souligne-t-elle.



Selon ses dernières estimations, la croissance du PIB devrait avoir atteint 0,5% au troisième trimestre, une hausse plus élevée que la prévision établie dans son précédent point de conjoncture (+0,3%), le dynamisme des secteurs de l'aéronautique, de l'information, de la communication et de l'énergie faisant plus que compenser la faiblesse du marché de la construction.

