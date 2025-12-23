La biotech américaine Lixte va étendre un essai clinique mené avec GSK

La société de biotechnologies américaine Lixte a annoncé qu'elle allait étendre sa collaboration avec le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas et le groupe pharmaceutique GSK dans le cadre de leur essai clinique en cours portant sur un traitement expérimental d'une forme de cancer de l'ovaire où il existe aujourd'hui peu d'options thérapeutiques.

L'étude, qui associe la technologie propriétaire LB-100 de Lixte au Dostarlimab de GSK, vise à mesurer l'efficacité de cette association en vue de renforcer l'effet d'une immunothérapie dans le traitement de l'adénocarcinome à cellules claires.



Lancé en janvier 2024, l'essai est dirigé par le Dr Amir Jazaeri, un professeur d'oncologie gynécologique à MD Anderson.



Dans un communiqué, Lixte rappelle qu'un deuxième site d'essai a été ajouté au début de cette année au Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center de l'Université Northwestern, sous la direction du Dr Emily M. Hinchcliff.



MD Anderson et le centre médical Northwestern prévoient désormais de doubler le nombre de patients inscrits dans l'essai, qui va passer de 21 à 42 participants.



Lixte Biotechnology prévoit de présenter les données issues des 21 premiers patients dans le courant du premier semestre 2026.