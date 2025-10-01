La blockchain est avant tout une technologie de registre distribué, pensée dès les années 1980 par des chercheurs en cryptographie. Mais c'est en 2009, avec la création de Bitcoin, qu'elle a connu sa première mise en oeuvre publique, ouverte et décentralisée. Souvent réduite aux cryptomonnaies, elle désigne pourtant une innovation bien plus vaste : un registre partagé et infalsifiable qui peut s'appliquer à de nombreux secteurs. Bitcoin et Ethereum en sont deux applications emblématiques, mais la blockchain dépasse largement le seul univers des actifs numériques.

Non, la blockchain n’est pas Bitcoin. C’est la technologie qui l’a rendue possible, élaborée bien avant son lancement en 2009. Et c’est aussi un registre distribué qui promet des usages bien plus vastes, de la finance à la santé en passant par la logistique.

Un grand registre partagé, transparent et inviolable

Imaginez un cahier géant, ouvert à tous, où chaque nouvelle ligne inscrite ne peut plus jamais être effacée. Voilà l’idée de base de la blockchain. Contrairement à une base de données classique gérée par une banque, une entreprise ou une administration, la blockchain est décentralisée : chaque participant du réseau possède une copie du registre, identique aux autres.

Lorsqu’une transaction est ajoutée, elle doit être validée collectivement. Une fois intégrée, elle est scellée dans un bloc, lui-même relié cryptographiquement au précédent, formant une chaîne d’informations immuable. Modifier une donnée ancienne reviendrait à convaincre tout le réseau de réécrire son cahier, ce qui est quasiment impossible.

C’est ce mécanisme qui fait de la blockchain une "machine à confiance" : la fiabilité ne vient plus d’un tiers central (banque, notaire, administration), mais du système lui-même.

Comment la blockchain construit la confiance

Pour être ajoutées à la chaîne, les transactions doivent être validées par un mécanisme de consensus. Ces mécanismes varient selon les blockchains et leurs objectifs.

La preuve de travail (Proof of Work), utilisée par Bitcoin, met en concurrence des mineurs qui résolvent des calculs complexes. Le premier à réussir ajoute le bloc et reçoit une récompense. Ce système est reconnu pour sa robustesse, mais il consomme énormément d’énergie car il mobilise une puissance de calcul colossale.

La preuve d’enjeu (Proof of Stake), adoptée par Ethereum depuis 2022, repose sur le "staking". Les validateurs bloquent une partie de leurs cryptos pour avoir le droit de valider un bloc. En cas de fraude, ils perdent leur mise. Plus économe en énergie, ce modèle assure la sécurité grâce à l’incitation financière. Mais le revers de la médaille est une centralisation accrue entre les mains de ceux qui détiennent le plus d’ETH en staking, renforçant leur pouvoir dans la gouvernance du réseau.

Une fois validé, le bloc est ajouté à la chaîne, scellé par une empreinte numérique appelée “hash”. Chaque nouveau bloc dépend du précédent, rendant la falsification quasiment impossible. C’est cette mécanique de consensus qui rend la blockchain fiable, sans avoir besoin d’une banque ou d’un notaire.

D’autres blockchains, notamment privées ou permissionnées, s’appuient sur des méthodes de consensus différentes, souvent beaucoup plus légères. Elles sont utilisées par des institutions financières ou des entreprises qui veulent bénéficier de la traçabilité et de l’automatisation offertes par la blockchain sans subir les contraintes énergétiques ou techniques des grands réseaux publics.

Bien plus que les cryptos : la finance ouvre la voie

Si Bitcoin et Ethereum ont démontré la puissance de la blockchain, ses usages vont bien au-delà des cryptomonnaies.

Dans l’agroalimentaire, Carrefour a été l’un des premiers distributeurs en France à l’utiliser pour tracer des produits comme le poulet ou les tomates, garantissant aux consommateurs une transparence "du champ à l’assiette".

Dans la santé, plusieurs projets explorent la possibilité de stocker les dossiers médicaux sur blockchain afin que chaque patient garde la maîtrise de ses données, tout en assurant leur confidentialité et leur traçabilité.

Dans l’immobilier, les smart contracts offrent une piste prometteuse : un contrat de vente pourrait être automatiquement exécuté une fois les conditions réunies, réduisant délais et coûts tout en renforçant la sécurité juridique.

La finance, elle, est déjà passée à l’expérimentation. En 2021, la Banque de France a testé avec BNP Paribas, Société Générale et HSBC l’émission et l’échange d’obligations d’Etat tokenisées. Le règlement s’est effectué en moins de 10 secondes, contre deux jours habituellement.

Societe Generale Forge a déjà émis plus de 100 MEUR d’obligations sur blockchain, dont des obligations vertes, et a obtenu un agrément pour lancer un stablecoin en euros.

En Suisse, la Six Digital Exchange a permis en 2022 l’émission d’une obligation numérique de 100 MCHF pour Credit Suisse, tandis qu’UBS a lancé une obligation senior de 375 MCHF intégralement émise et réglée sur blockchain.

A Londres, le London Stock Exchange Group développe une plateforme blockchain dédiée à l’émission et à la négociation de titres financiers.

Ces expériences montrent que la blockchain ne bouleverse pas seulement les cryptos mais qu’elle commence à transformer la mécanique des marchés financiers.

Les défis d’une révolution silencieuse

La technologie n’est pas sans limites. Les blockchains reposant sur la preuve de travail restent très énergivores. Selon le cabinet Digiconomist, le seul Bitcoin consommerait environ 65 térawattheures par an, soit l’équivalent de la consommation électrique d’un pays comme la Suisse, entre 0,3 % et 0,6 % de la consommation mondiale. Une empreinte lourde pour l’environnement, même si certains mineurs parviennent à réutiliser des surplus ou pertes énergétiques issus de l’industrie afin de limiter le gaspillage.

À cette contrainte s’ajoutent la complexité technique, qui freine l’adoption à grande échelle, et un cadre juridique encore incertain. Les régulateurs devront trouver des réponses pour sécuriser le déploiement de la technologie.

Malgré ces défis, gouvernements, entreprises et institutions continuent d’investir massivement. La blockchain est désormais envisagée comme une brique incontournable de l’économie numérique et financière de demain.