La BoE devrait pouvoir éviter le resserrement monétaire, selon Aberdeen
Réagissant à l'annonce par la Banque d'Angleterre (BoE) du maintien de son taux directeur, Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez Aberdeen, estime que la banque centrale britannique devrait pouvoir éviter un resserrement monétaire.
Pour rappel, le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a voté, lors de sa réunion de la veille, pour maintenir son taux directeur à 3,75%, à une majorité de 7 voix contre 2. Deux membres auraient préféré une hausse de 0,25 point de pourcentage, à 4%.
"Le maintien des taux était largement anticipé. Les deux votes en faveur d'une hausse des taux montrent que certains membres du comité restent préoccupés par les pressions inflationnistes sous-jacentes", réagit Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez Aberdeen.
Ce dernier souligne toutefois la récente baisse des prix de l'énergie ainsi que les chiffres de l'inflation publiés la veille, à savoir un indice des prix à la consommation au Royaume-Uni en hausse de 2,8% sur un an en mai, soit le même rythme annuel qu'en avril.
Selon l'économiste, ces chiffres indiquent que "la situation évolue conformément, voire plus favorablement encore, au scénario A présenté par la Banque lors de sa dernière réunion, scénario qui était compatible avec un maintien des taux cette année".
"Nous estimons donc que la Banque d'Angleterre devrait pouvoir éviter le resserrement monétaire que la BCE a déjà commencé à mettre en oeuvre et auquel la Réserve fédérale américaine a fait allusion hier soir", juge Luke Bartholomew.
"En réalité, si les prix de l'énergie continuent de se modérer, le débat pourrait à nouveau se tourner vers une baisse des taux", poursuit-il, tout en prévenant que cette perspective pourrait ne pas se concrétiser avant l'année prochaine.
Aberdeen Group PLC, anciennement abrdn plc, est une société de gestion d'actifs basée au Royaume-Uni. Les solutions proposées par la société comprennent des services d'investissement adaptés aux besoins des assureurs et des organismes de retraite, ainsi que la gestion de portefeuilles, l'investissement indiciel optimisé et l'investissement quantitatif. Ses domaines d'expertise couvrent les actions actives, les placements alternatifs, les actifs numériques, les titres à revenu fixe, les compagnies d'assurance, les stratégies multi-actifs et l'immobilier.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.