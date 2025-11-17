Les valeurs IA qui se désolidarisent entre elles, la Fed qui montre les crocs, l'absence de données macros aux Etats-Unis, les indices qui tiennent, les obligations qui signent une année faste, le bitcoin qui s'effondre… l'accumulation des signaux contradictoires fait que les investisseurs sont un peu paumés alors que débute la dernière ligne droite de l'année 2025. Est-ce que Nvidia a encore l'énergie nécessaire pour tout remettre dans le sens de la marche ? La question est posée à deux jours de la publication des résultats de la star de l'IA.

Nous sommes entrés dans une de ces phases boursières un peu curieuses, lors desquelles les investisseurs sont décontenancés par l'accumulation des signaux contradictoires. Vraiment décontenancés, je veux dire. Les signaux contradictoires sont monnaie courante en finance et la plupart du temps, le marché fait la somme des plus et des moins, détermine les forces en présence, ajoute un peu d'optimisme et se fait une opinion. Généralement, elle est positive. S'il fallait trouver une formule lapidaire, puisque c'est la seule chose que nous sommes capables de suivre au XXIe siècle, on pourrait dire que la hausse est (souvent) structurée alors que la baisse est (souvent) bordélique. C'est humain.

Depuis quelques semaines et le début des interrogations sur le bien-fondé de l'engouement pour l'intelligence artificielle, les investisseurs sont passés par pas mal d'émotions et commencent à ne plus savoir où ils habitent. C'est la raison pour laquelle les indices ont un peu calé. La semaine dernière, tout le monde a commencé à se demander si le Nasdaq allait corriger. Et puis pas tellement. Mais en même temps, les investisseurs se sont rués sur la santé et l'énergie, deux secteurs plutôt défensifs. Ils ont aussi vendu à tour de bras des cryptomonnaies, au point de faire perdre 30 000 USD au bitcoin en moins de deux mois, pour ramener sa performance 2025 à 0 au cours du weekend. Mais ils ont continué à acheter du Nvidia, tout en punissant Oracle et CoreWeave, deux acteurs en vue du secteur de l'IA.

D'autres exemples ? L'indice S&P 500 est parvenu à afficher un bilan hebdomadaire positif, bien aidé par Big Pharma, alors que le pari sur la poursuite de la baisse des taux de la Fed a pris un sévère coup dans le pif. Le marché n'a pas beaucoup de données à sa disposition, car la fin du shutdown aux Etats-Unis n'a pas encore permis de résorber le retard de publication des statistiques, mais les banquiers centraux US ont l'air d'avoir des informations. Leurs déclarations récentes ont refroidi la libido des partisans des baisses de taux. A tel point que la probabilité d'un assouplissement monétaire le 10 décembre est passée de 94% il y a un mois à 62% il y a une semaine, puis à 44% ce matin. En clair, il n'y a plus de majorité à Wall Street en faveur d'une baisse de taux dans trois semaines. Sur Polymarket, la probabilité est de 48% en faveur d'une baisse de taux et 52% d'un statu quo. J'en profite pour faire une digression. On m'a demandé à plusieurs reprises pourquoi je cite parfois Polymarket dans mes papiers. Pour celles et ceux qui l'ignorent, il s'agit de ce que le marketing appelle une "plateforme prédictive", ce qui fait assez cossu, prometteur et techno-compatible. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un site de bookmakers en ligne, mais bien foutu, multi-sujets et souvent utile parce que les votes ont tendance à corriger un peu le biais de l'entre-soi des prévisionnistes, très présent dans la finance ou dans le sondage politique par exemple. C'est donc parfois un bon outil en complément d'autres données, même si les paris idiots alternent avec des sujets sérieux. On y parie par exemple à la fois sur des décisions de la Cour suprême et sur le nombre de tweets d'Elon Musk la semaine prochaine.

Fin de la digression et retour à la semaine financière. Beaucoup de signaux contradictoires donc, surtout au niveau de l'économie américaine et donc de la Fed. Et une certaine confusion dans la conduite à tenir, qui pourrait se décanter avec le retour de quelques statistiques et les résultats du baromètre Nvidia et les commentaires de son patron, la gourou de l'IA Jensen Huang.

Les informations à ne pas rater pour bien commencer la semaine :

Virage à 180° pour Donald Trump, qui soutient finalement le vote au Congrès visant à rendre publics les dossiers Epstein.

Le Financial Times a révélé qu'une note de sécurité de la Maison Blanche affirme qu'Alibaba a fourni à l'armée chinoise un soutien technologique contre des cibles aux Etats-Unis, ce que dément le groupe chinois.

Au cours du weekend, le bitcoin a effacé ses gains 2025 et se retrouve même en marché baissier, après avoir chuté de plus de 20% par rapport à son pic du 6 octobre dernier.

Les Etats-Unis et la Suisse ont conclu un accord commercial préliminaire visant à réduire les droits de douane des produits exportés par la Confédération.

Les compagnies aériennes américaines vont reprendre un service normal aujourd'hui, après avoir été pénalisées par les conséquences du shutdown sur l'activité des contrôleurs aériens.

Emmanuel Macron reçoit Volodymyr Zelensky à l'Elysée aujourd'hui.

Sur l'agenda macro : le bureau américain des statistiques a confirmé vendredi la publication de deux indicateurs en retard : le rapport de l'emploi mensuel le 20 novembre à 14h30 et les salaires de septembre le 21 novembre à 14h30. Les autres données en souffrance et les nouvelles données seront annoncées au fil de l'eau, le temps de résorber le stock.

Sur l'agenda des sociétés : tout le monde attend les résultats de Nvidia, mercredi soir, avant de réellement remettre une pièce dans la machine de l'IA, ou au contraire de prendre ses distances. Walmart et The Home Depot sont aussi sur les tablettes. 92% des entreprises du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats trimestriels, un pourcentage légèrement supérieur à celui des entreprises du Stoxx Europe 600.

Le début de semaine est mitigé en Asie Pacifique, où Tokyo, Shanghai et Hong Kong perdent du terrain. Le Japon a annoncé une contraction de son économie au cours du dernier trimestre écoulé, en ligne avec ce qui était attendu. La Corée du Sud s'envole en revanche de 2,3% après les investissements massifs dans l'IA annoncés par les conglomérats locaux. L'Inde, Taiwan et l'Australie sont en progression modérée. L'Europe est attendue mitigée à l'ouverture, mais les futures de Wall Street sont bien ancrés dans le vert.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation canadienne d'octobre sera le principal événement de la journée (14h30), avec une série de discours de banquiers centraux américains (Kashkari, Williams et Waller). Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

ABB : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 CHF.

Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 22,50 EUR à 24 EUR.

Barry Callebaut : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 850 à 1150 CHF.

BNP Paribas : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 98,90 à 85 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Anchor Securities reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 170 à 175 CHF. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 190 à 210 CHF. Telsey Advisory Group reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 185 CHF.

Eiffage : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 164 à 167 EUR.

Endesa : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 32,50 EUR.

Euronext : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 149 à 151 EUR.

GTT : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 205 EUR à 210 EUR.

KBC Groupe : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 100 à 118 EUR.

Nexi : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 7 à 6 EUR.

Novartis : CLSA démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 123 CHF.

Siemens Energy : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 120 à 130 EUR.

Sonova Holding : DNB Carnegie reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 230 à 220 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 195 à 176 CHF.

Vallourec : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 22,30 à 22,50 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Airbus a signé un contrat d'achat avec la compagnie aérienne nationale chinoise Air China Cargo Co. pour six A350F. L'avionneur européen serait par ailleurs en passe de remporter une commande d'une centaine d'appareils auprès de Flydubai aux dépens de Boeing.

Des actionnaires du Crédit Agricole se fédèrent pour demander le rachat de leurs titres coopératifs, selon La Lettre.

Berlin et Paris en passe d'abandonner leur projet de jet de combat commun (impliquant notamment Dassault Aviation et Airbus) pour se concentrer sur un cloud militaire, selon le FT.

Amundi et Société Générale s'accordent pour le renouvellement de leur partenariat.

Technip Energies fournira des bras de chargement marins pour le CO2 liquéfié pour la phase 2 du projet Northern Lights en Norvège.

Pluxee abaisse ses objectifs 2026 en raison du nouveau cadre réglementaire au Brésil.

Une filiale de Biosynex reçoit 0,5 MUSD de subventions.

Crossject lève 5 MEUR via des OCA émises en faveur de Vatel Capital.

Les principales publications du jour : Altamir, Cafom… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

George Osborne, ancien chancelier britannique, fait partie des candidats envisagés par le conseil d'administration de HSBC Holdings pour succéder à Mark Tucker.

Havas aurait des vues sur WPP, selon le Sunday Times.

Saab signe un contrat d'une valeur de 3,1 milliards d'euros pour le Gripen E/F avec la Colombie. Le groupe a aussi obtenu un contrat de 549 MEUR avec Airbus Defence.

Porsche fait l'objet d'une poursuite judiciaire de 300 millions de dollars intentée par un concessionnaire américain.

Logitech a été victime d'une cyberattaque.

UBS et Ant International s'allient dans les paiements blockchain.

Sandoz lance aux USA un premier biosimilaire contre la sclérose en plaques.

Wizz Air réduit ses activités à l'aéroport de Londres Gatwick dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts.

Le PDG de FLSmidth quittera ses fonctions au premier semestre 2026.

Les actionnaires de Relief Therapeutics approuvent la fusion avec NeuroX.

Les principales publications du jour : Encavis, Big Yellow, Solaria Energia…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics va investir 310 milliards de dollars pour stimuler l'expansion de l'IA. LG Electronics, SK Hynix et Hyundai Motor vont aussi dépenser des dizaines de milliards en Corée du Sud.

Tata Steel va acheter trois centrales électriques exploitées par Vattenfall pour 140 millions d'euros.

Les bénéfices de Geely Automobile au T3 ont bondi après une forte campagne de promotion qui a dopé les ventes.

Les principales publications du jour : CTBC Financial, Zhejiang Leapmotor…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.