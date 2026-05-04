La Bourse de Paris attendue dans le vert avec les nouvelles du Moyen-Orient

En hausse de 40 points vers 8 095 points à une demi-heure de l'ouverture, les futures sur le CAC 40 augurent d'un début de semaine optimiste avec les dernières nouvelles en provenance du Moyen-Orient.

Le contexte géopolitique demeure au coeur des préoccupations, alors que les échanges indirects entre Washington et Téhéran sur une sortie du conflit s'apparentent à un dialogue de sourds, et que nul ne peut écarter une fin du cessez-le-feu.



Toutefois, dernier rebondissement en date dans le dossier, l'US Navy s'apprêterait à mener des opérations d'escorte pour permettre à des centaines de navires de traverser le détroit d'Ormuz et ainsi de forcer le blocus imposé par l'Iran.



Signe qu'une telle hypothèse semble du goût des investisseurs, les cours du pétrole se détendent légèrement ce lundi : les barils de WTI (West Texas Intermediate) et de Brent cèdent 0,8% chacun vers 100,8 USD et 107,2 USD respectivement.



En revanche, le spectre de la guerre commerciale pourrait revenir sur le devant de la scène, ravivé par la décision de Donald Trump, en fin de semaine dernière, de porter à 25% les droits de douane sur les importations automobiles en provenance de l'UE.



Une semaine encore chargée en données et en résultats



Cette semaine s'annonce une nouvelle fois chargée sur le front des statistiques en Europe, avec par exemple les indices d'activité PMI, la production industrielle en France et en Allemagne, ou les prix producteurs et les ventes de détail en zone euro.



Aux États-Unis aussi, de nombreuses données macroéconomiques sont attendues, parmi lesquelles l'indice ISM des services, la balance commerciale, les chiffres de la productivité et surtout le rapport sur l'emploi pour le mois d'avril.



Les prochains jours verront aussi se poursuivre les publications trimestrielles d'entreprises, avec notamment en Europe celles d'UniCredit, HSBC, AB InBev, AXA, Novo Nordisk, Equinor, Infineon, Shell, Enel ou Commerzbank.



De l'autre côté de l'Atlantique, la saison des résultats devrait ralentir par rapport aux semaines précédentes, mais des groupes tels que Palantir, AMD, Pfizer, Walt Disney ou Marriott devraient encore dévoiler leurs comptes.



Des publications ternes pour TF1 et Wavestone



En attendant, à Paris, les opérateurs pourront réagir aux publications de jeudi soir, dont celle de TF1, qui a vu ses performances du 1er trimestre 2026 pénalisées par un environnement de marché publicitaire toujours peu porteur.



Le cabinet de conseil Wavestone a affiché une progression modérée de son activité sur l'exercice 2025/26, dans un environnement de marché encore contrasté, et a indiqué attendre une rentabilité légèrement sous les ambitions initiales.



Le week-end a aussi été marqué par la finalisation de plusieurs transactions majeures, parmi lesquelles la cession par Atos Group de ses activités sud-américaines ou l'acquisition par Crédit Agricole du groupe Milleis.