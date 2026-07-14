La Bourse de Paris n'est pas à la fête en ce 14 juillet

Les marchés européens évoluent dans le rouge en ce jour de fête nationale en France, toujours pénalisés par le regain de tensions géopolitiques entre Washington et Téhéran. Le CAC 40 recule de 0,79% à 8.298 points, l'Euro Stoxx 50 cède 0,62%, tandis que Francfort et Londres abandonnent respectivement 0,44% et 0,38%.

Les Etats-Unis ont mené, tôt ce mardi, une nouvelle série de frappes contre l'Iran, ravivant les craintes d'un embrasement régional. Donald Trump a toutefois tenté de rassurer en estimant qu'un accord avec Téhéran restait "possible".



Sur le terrain, la situation continue de se dégrader. Des explosions ont été entendues à Manama, la capitale de Bahreïn, où les sirènes d'alerte aérienne ont retenti à plusieurs reprises depuis l'aube.



Cette montée des tensions soutient les cours du pétrole. L'annonce d'un renforcement du blocus américain autour des ports iraniens, conjuguée au projet de Donald Trump d'imposer une taxe sur les cargaisons transitant par le détroit d'Ormuz, alimente les inquiétudes sur l'approvisionnement mondial. Le Brent franchit ainsi de nouveau le seuil des 86 dollars le baril, retrouvant son niveau d'avant le cessez-le-feu conclu le 17 juin entre Washington et Téhéran, désormais largement compromis.



Dans le même temps, le Liban et Israël ouvrent à Rome un nouveau cycle de discussions sous médiation américaine.



L'inflation US en ligne de mire



Les opérateurs garderont également un oeil sur la publication des chiffres de l'inflation américaine ainsi que sur la première audition de Kevin Warsh devant le Congrès, deux rendez-vous susceptibles d'influencer les anticipations de politique monétaire.



Du côté des entreprises, Ericsson (-8,12%) a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, malgré un recul de 6% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.



A Londres, l'action bp s'inscrit en hausse de 4%, les investisseurs saluant des perspectives de résultats solides malgré un recul de la production d'hydrocarbures au deuxième trimestre. Le groupe, pénalisé par les tensions persistantes sur les approvisionnements dans le Golfe, devrait néanmoins profiter de marges soutenues par la récente flambée des cours du pétrole.



A Paris, EssilorLuxottica (-2,69%) accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40, avec un repli d'environ 2,5%. Goldman Sachs a dégradé sa recommandation sur le fabricant de lunettes, estimant que la concurrence sur le marché des lunettes connectées intégrant l'intelligence artificielle va s'intensifier, tandis que la croissance devrait ralentir au second semestre.



Aux Etats-Unis, le grand bal des résultats va s'ouvrir ce mardi avec l'entrée en lice des valeurs bancaires, JP Morgan, Bank Of America, Well Fargo et Citigroup en tête.



Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,14% à 1,1399 dollar.