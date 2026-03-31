À l'instar des autres places européennes, la Bourse de Paris s'inscrit en hausse sensible en milieu de matinée, prolongeant ainsi la tendance de la veille alors que les investisseurs semblent privilégier l'optimisme sur le dossier moyen-oriental.

Un peu avant 10h30, le CAC 40 affiche une progression de l'ordre de 0,5%, vers 7 814 points, tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 50 avance de 0,6%, que le FTSE de Londres gagne 0,8% et que le DAX de Francfort prend 0,7%.



Les investisseurs avaient déjà accueilli avec un certain soulagement, lundi, les dernières déclarations de Donald Trump, qui a évoqué des discussions "sérieuses" avec l'Iran, même si Téhéran a rejeté les propositions du président américain, les jugeant irréalistes.



LBP AM conserve une position de prudence en matière d'allocation d'actifs face aux fortes incertitudes qui persistent à court terme, tout en misant sur l'hypothèse d'un retrait stratégique des États-Unis, qui aurait pour effet de ramener le calme relativement rapidement.



"Notre scénario central est toujours celui d'une résolution du conflit au Moyen-Orient dans le mois à venir, permettant le retour de la prise de risque dans un contexte qui devrait rester porteur grâce aux soutiens publics à la croissance", explique-t-on chez LBP AM.



Pour l'heure, les marchés semblent privilégier l'optimisme sur le dossier moyen-oriental, comme le montre une légère décrue des cours du pétrole avec un baril de WTI en retrait de 3,7% à 102,2 USD et un baril de Brent en repli de 1,9% à 106,7 USD.



La flambée des prix du pétrole fait bondir l'inflation en France



Illustrant néanmoins l'impact de la flambée des prix du pétrole sur l'inflation générale, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,7% sur un an en mars, après +0,9% en février, selon l'estimation provisoire de l'INSEE.



Cette vive accélération de l'inflation annuelle d'un mois sur l'autre s'expliquerait en effet par le fort rebond des prix de l'énergie (+7,3% sur un an après -2,9% en février), en particulier de ceux des produits pétroliers.



Autre donnée parue ce matin en France, les dépenses de consommation des ménages en biens se sont repliées nettement sur un mois, de 1,4% en volume (après +0,4% en janvier, un chiffre révisé à la baisse de 0,1 point).



Toujours au chapitre des statistiques, on notera que le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni est estimé avoir augmenté de 0,1% au 4e trimestre 2025, selon l'ONS, qui confirme ainsi en 2e lecture sa 1ère estimation parue il y a plusieurs semaines.



Parmi les données restant à paraître en cette dernière journée du mois, figurent l'indice des prix à la consommation dans la zone euro en estimation rapide, ce matin, puis l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board, cet après-midi.



Alstom et Getlink en tête du SBF 120



Dans l'actualité des valeurs, Alstom (+4,8%) figure en tête du SBF 120, salué pour un nouveau contrat systèmes dans la région AMECA (Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale), au sein d'un consortium, pour un montant total de 2,75 MdsUSD.



Lui aussi dans le peloton de tête de l'indice, Getlink s'adjuge 4,7% alors que Mundys a annoncé son intention d'acquérir jusqu'à 9,5% du capital de l'opérateur du tunnel sous la Manche, en commençant par une première tranche de 3,5%.



Ailleurs en Europe, Unilever (+0,85%) a indiqué que les discussions engagées avec l'américain McCormick & Company concernant ses activités alimentaires pourraient se concrétiser, dans le cadre d'une opération valorisée à 15,7 MdsUSD.