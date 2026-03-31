Un peu avant 10h30, le CAC 40 affiche une progression de l'ordre de 0,5%, vers 7 814 points, tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 50 avance de 0,6%, que le FTSE de Londres gagne 0,8% et que le DAX de Francfort prend 0,7%.

Les investisseurs avaient déjà accueilli avec un certain soulagement, lundi, les dernières déclarations de Donald Trump, qui a évoqué des discussions "sérieuses" avec l'Iran, même si Téhéran a rejeté les propositions du président américain, les jugeant irréalistes.

LBP AM conserve une position de prudence en matière d'allocation d'actifs face aux fortes incertitudes qui persistent à court terme, tout en misant sur l'hypothèse d'un retrait stratégique des États-Unis, qui aurait pour effet de ramener le calme relativement rapidement.

"Notre scénario central est toujours celui d'une résolution du conflit au Moyen-Orient dans le mois à venir, permettant le retour de la prise de risque dans un contexte qui devrait rester porteur grâce aux soutiens publics à la croissance", explique-t-on chez LBP AM.

Pour l'heure, les marchés semblent privilégier l'optimisme sur le dossier moyen-oriental, comme le montre une légère décrue des cours du pétrole avec un baril de WTI en retrait de 3,7% à 102,2 USD et un baril de Brent en repli de 1,9% à 106,7 USD.

La flambée des prix du pétrole fait bondir l'inflation en France

Illustrant néanmoins l'impact de la flambée des prix du pétrole sur l'inflation générale, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,7% sur un an en mars, après +0,9% en février, selon l'estimation provisoire de l'INSEE.

Cette vive accélération de l'inflation annuelle d'un mois sur l'autre s'expliquerait en effet par le fort rebond des prix de l'énergie (+7,3% sur un an après -2,9% en février), en particulier de ceux des produits pétroliers.

Autre donnée parue ce matin en France, les dépenses de consommation des ménages en biens se sont repliées nettement sur un mois, de 1,4% en volume (après +0,4% en janvier, un chiffre révisé à la baisse de 0,1 point).

Toujours au chapitre des statistiques, on notera que le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni est estimé avoir augmenté de 0,1% au 4e trimestre 2025, selon l'ONS, qui confirme ainsi en 2e lecture sa 1ère estimation parue il y a plusieurs semaines.

Parmi les données restant à paraître en cette dernière journée du mois, figurent l'indice des prix à la consommation dans la zone euro en estimation rapide, ce matin, puis l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board, cet après-midi.

Alstom et Getlink en tête du SBF 120

Dans l'actualité des valeurs, Alstom (+4,8%) figure en tête du SBF 120, salué pour un nouveau contrat systèmes dans la région AMECA (Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale), au sein d'un consortium, pour un montant total de 2,75 MdsUSD.

Lui aussi dans le peloton de tête de l'indice, Getlink s'adjuge 4,7% alors que Mundys a annoncé son intention d'acquérir jusqu'à 9,5% du capital de l'opérateur du tunnel sous la Manche, en commençant par une première tranche de 3,5%.

Ailleurs en Europe, Unilever (+0,85%) a indiqué que les discussions engagées avec l'américain McCormick & Company concernant ses activités alimentaires pourraient se concrétiser, dans le cadre d'une opération valorisée à 15,7 MdsUSD.