Paris n'est plus que rarement l'épicentre des marchés financiers, sauf quand il est question d'instabilité politique, et par ricochet de dette publique. Par conséquent, les investisseurs gardent un oeil sur la possible chute du gouvernement Bayrou parce qu'elle pourrait entraîner une hausse de l'aversion pour le risque, notamment en Europe. Aux Etats-Unis, une baisse de taux est quasiment acquise la semaine prochaine, mais une série de données attendues dans les jours qui viennent a la capacité de raviver les débats sur son bien-fondé.

La France est donc au centre du jeu politique aujourd'hui. Toutes les capitales européennes vont s'intéresser à la chute annoncée du gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre français, le quatrième en trois ans, a engagé sa responsabilité et celle de son équipe sur ses orientations, notamment budgétaires. Il prononcera une déclaration de politique générale à 15h00. Elle sera suivie d'un débat et d'un vote, si bien que le timing exact du verdict reste incertain. Si le gouvernement tombe, ce qui semble probable au vu des dernières déclarations des différentes factions politiques, la prime de risque sur la France augmentera à court terme, quelle que soit la suite. Une prime plus élevée sera synonyme de coûts d'emprunt moins favorables, donc de dégradation de finances publiques déjà mises à mal. L'instabilité politique entraînera aussi des doutes sur le budget et sur la trajectoire budgétaire, qui iront là aussi de pair avec une perception encore plus négative de la capacité de la France de sortir du marécage de l'endettement.

Mais au jeu des Premiers ministres éjectables, François Bayrou s'est déjà fait voler la vedette par Shigeru Ishiba, son homologue japonais, qui a jeté l'éponge ce weekend après avoir perdu sa majorité dans les deux chambres législatives du pays. Le yen a baissé à cette annonce, mais la Bourse de Tokyo a progressé parce que le marché mise sur une possible arrivée au pouvoir de Sanae Takaichi, qui est plutôt pro-dépenses et contre les hausses de taux de la Banque du Japon. Décidément, le budget et les taux sont au centre du jeu un peu partout.

Et ce ne sont pas les Etats-Unis qui vont y changer quoi ce que soit, puisque Wall Street est obsédée par la Fed en ce moment. Encore plus que d'habitude, puisque la Maison Blanche en a fait le bouc émissaire d'une situation économique qui se dégrade. La semaine dernière, les statistiques sur l'emploi ont confirmé un ralentissement au niveau de la demande, alors que l'offre était déjà en zone rouge. Cette situation a conforté les investisseurs dans leur conviction qu'une baisse de taux interviendra lors de la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine. L'outil FedWatch du CME, qui se base sur les contrats à terme négociés par les traders, montre une probabilité de 90% pour une baisse de taux de 25 points et de 10% en faveur d'une baisse de taux de 50 points (sachant que le taux de référence américain se situe aujourd'hui à un niveau élevé, dans la fourchette 4,25 à 4,50%). Il y aura trois indicateurs importants cette semaine pour confirmer, infirmer ou brouiller ces paris : la révision annuelle des chiffres de création d'emploi (mardi), les prix à la production (mercredi) et surtout l'inflation d'août, dévoilée jeudi.

La semaine dernière, les marchés européens ont globalement perdu un peu de terrain, avec un Stoxx Europe 600 en retrait de 0,2%. En dépit d'une séance de vendredi négative, Wall Street a grappillé 0,3% au niveau du S&P 500. L'actif le plus en vue de la première semaine de septembre est l'or, qui a bondi de 4% pour signer de nouveaux records, signe que tout le monde n'est pas à l'aise avec les sommets boursiers actuels.

Les informations à ne pas rater pour bien démarrer la semaine :

L'OPEP+ décide d'augmenter de nouveau sa production, mais à un rythme plus modeste que lors de ses dernières révisions. Le baril a rebondi après avoir cédé du terrain.

Le Premier ministre japonais Ishiba annonce sa démission.

L'import-export chinois d'août déçoit, notamment les expéditions aux Etats-Unis qui ont encore plongé en août.

Sur l'agenda macro : hormis les trois rendez-vous américains précités, c'est la BCE qui suscitera le plus grand intérêt. La banque centrale devrait décréter un statu quo sur ses taux pour sa réunion de rentrée, jeudi.

Sur l'agenda des sociétés : rien de bien fou, hormis Synopsys mardi, Inditex mercredi et Adobe

En Asie Pacifique, les marchés actions n'ont pas grand-chose à faire des histoires de premiers ministres jetables. Le Nikkei 225 gagne 1,5% pendant que la Chine, Hong Kong, Taiwan, l'Inde et la Corée du Sud affichent de légers gains. Le marché australien est l'exception qui confirme la règle avec un ASX qui a bouclé en baisse de 0,3%.

Le CAC40 gagne 0,4% à 7709 points à l'ouverture. Le SMI grappille 0,06% à 12 377 points. Le Bel 20 ouvre en hausse de 0,4% à 4788 points.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle allemande de juillet (8h00) est la seule statistique occidentale majeure aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

Alcon : Needham maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 107 à 101 USD.

Anheuser-Busch Inbev : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 70 à 65 EUR.

ASM International : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 600 à 560 EUR.

Barry Callebaut : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 790 à 1100 CHF.

D'Ieteren Group : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 210 à 214 EUR.

Davide Campari-Milano : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,60 EUR.

Eiffage : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 162 à 154 EUR.

Exosens : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 EUR à 47 EUR.

Fastighets : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 72 SEK.

Grand City Properties : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 12 à 14 EUR.

Henkel : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 79 à 86 EUR.

Inditex : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 54 EUR à 51,50 EUR.

InPost : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR.

Kojamo : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 12,50 EUR.

Marks & Spencer : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 380 GBX à 440 GBX.

Pernod Ricard : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 122,30 EUR à 108,90 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 130 EUR à 125 EUR.

Quadient : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et réduit l'objectif de cours de 25 EUR à 23,10 EUR.

Ryanair Holdings : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 29,50 à 27,50 EUR.

Rémy Cointreau : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 70 à 65 EUR.

Sanofi : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 100 EUR.

Spectris : Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 3763 GBX à 4147 GBX.

Stef : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 155 à 145 EUR.

Swiss Life Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 813 à 807 CHF.

UCB : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 220 à 240 EUR.

Valneva : Guggenheim reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 USD.

Vinci : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 152 à 145 EUR.

Vonovia : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 30 à 31,50 EUR.

Wolters Kluwer : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours réduit de 160 à 140 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

ASML va devenir le principal actionnaire de la start-up française d'Intelligence artificielle Mistral AI.

BBVA lance ce jour son offre hostile sur Banco de Sabadell, qui représente 14,9 milliards d'euros en actions et en numéraire. Clôture prévue le 7 octobre.

Nestlé a fait une offre de rachat à Seres Therapeutics, sur la base de 76 USD par action en intégrant les paiements d'étapes.

Volkswagen présente quatre nouveaux modèles électriques à partir de 25 000 euros.

ThyssenKrupp obtient l'approbation des syndicats pour son plan de restructuration.

RWE fait appel à Apollo pour financer son réseau à hauteur de 3,2 milliards d'euros.

Swedbank annonce que la SEC a clos l'enquête sur la banque sans retenir de griefs.

Le fonds Richmond Global Compass réclame 291 MUSD à Novartis pour avoir prétendument donné accès sans droit à une stratégie de fonds spéculatif.

Vopak cède ses parts dans un terminal à Barcelone.

Nordex reçoit une nouvelle commande d'éoliennes d'une capacité de 70,8 MW au Portugal.

EDF envisagerait de coter à nouveau sa filiale italienne Edison à Milan, selon Bloomberg.

Les principales publications du jour : Medacta, Enea…

D'Amérique du Nord

AppLovin, Robinhood et Emcor vont intégrer le S&P 500. MarketAxess, Enphase et Caesars Entertainment en sortent.

L'UE sanctionne Google à hauteur de 3 MdsEUR pour ses pratiques publicitaires.

Kenvue a coulé de 9,4% vendredi, après la rumeur de sortie d'un rapport des autorités de santé US liant le paracétamol et le développement de l'autisme chez l'enfant.

Les principales publications du jour : Casey's General Store…

D'Asie et d'ailleurs

Les Etats-Unis envisagent des autorisations annuelles pour l’approvisionnement en équipements de Samsung et SK Hynix en Chine, selon Bloomberg

Le fabricant chinois de batteries CATL prévoit de lancer sa production en Hongrie d'ici début 2026.

Hero Motocorp nomme Harshavardhan Chitale au poste de CEO.

Hyundai conseille à ses employés de reporter leurs voyages d'affaires aux Etats-Unis après le raid des autorités américaines dans une usine du groupe.

Les principales publications du jour : néant…

