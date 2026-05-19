Les marchés actions auraient bien besoin d'une actualité un peu clinquante dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour relancer le moteur de la fusée haussière. Il s'agira peut-être de la publication de résultats de Nvidia attendue demain soir après la clôture de Wall Street. En attendant, les oiseaux de mauvais augure du marché obligataire occupent le devant de la scène et pèsent sur les indices boursiers en ce début de semaine.

Le Nasdaq 100 a baissé lors des séances de vendredi (-1,5%) et de lundi (-0,45%). Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est seulement la seconde fois depuis la fin du mois de mars qu'il recule sur deux journées consécutives. L'appétit pour le risque des investisseurs n'a pas disparu, mais il est contrarié par un signal négatif qui surpasse tous ceux qui l'avaient précédé, ou plus précisément, qui les cristallise. Je demande par avance pardon aux puristes de l'obligataire pour les raccourcis qui vont suivre, mais je n'ai ni les compétences, ni la place pour creuser davantage le sujet, donc j'élague, je simplifie, je trivialise.

Ce signal négatif dont je vous ai déjà rabâché les oreilles, c'est la chute des obligations. Pourquoi chutent-elles ? Parce que les investisseurs craignent que les banques centrales ne soient forcées de relever leurs taux pour contrer l'inflation galopante (on vous a fait une description du mécanisme dans cet article). Et pourquoi les banques centrales s'agiteraient maintenant ? Parce que la guerre en Iran a dopé les prix de l'énergie, qui sont une source majeure de renchérissement généralisé des biens et des services. Le terme "généralisé" induit que toutes les banques centrales du monde sont confrontées au même problème, au même moment, quel que soit le stade de leur cycle monétaire.

Aux Etats-Unis, puisque tout le monde regarde les Etats-Unis, le taux réel est passé en territoire négatif. Le taux réel, c'est le taux directeur officiel (3,63% aux USA) moins l'inflation du moment (3,8% aux USA). Ça signifie que conserver de l'argent détruit de la valeur, donc mieux vaut le dépenser. C'est un puissant appel à investir, qui profite à la dynamique économique et qui a aussi tendance à gonfler les actifs de piètre qualité, puisqu'il faut utiliser l'argent. Quand l'économie va plutôt bien, comme c'est le cas outre-Atlantique, il n'y a pas vraiment de raisons de conserver des taux réels négatifs, parce que la situation est de nature à renforcer l'inflation et qu'elle entraîne des allocations de capital discutables en matière d'efficacité économique. C'est la raison pour laquelle le débat s'amplifie actuellement autour de la politique de la Fed : avec le renforcement de l'inflation, la banque centrale a de moins en moins d'arguments pour laisser les taux inchangés, et de plus en plus pour les relever. Les investisseurs, eux, savent que la situation n'est pas très saine, mais ils adorent l'argent gratuit, donc ils dépensent en croisant les doigts pour que le statu quo dure le plus longtemps possible.

On a un peu peur mais on achète quand même. C'est tout le paradoxe du moment (en fait, ça dure depuis longtemps). Les optimistes soulignent toutefois que même avec des taux un peu plus élevés, les conditions monétaires ne seraient pas tellement restrictives. Je souligne au passage que les taux réels négatifs ne sont pas l'apanage des Américains, loin de là puisque le Japon tourne en taux réels négatifs depuis des années et que la zone euro a rejoint le bal après la reprise récente de l'inflation (en avril, l'inflation a atteint 3% alors que le taux de dépôt de la BCE est de 2%).

Que faut-il retenir de tout ce qui précède ? Que le marché action n'aime pas trop les hausses de taux, car elles limitent son accès aux liquidités. Et que les banques centrales sont en train de glisser vers un monde où leurs options se réduisent. D'où le petit regain de doute sur les indices boursiers, même si l'Europe a plutôt bien géré son affaire hier en démarrant la semaine dans le vert, à de rares exceptions près. Le contexte donne aussi un prétexte pour prendre quelques bénéfices sur des dossiers en surchauffe notoire. La star des puces mémoires Micron vient par exemple de perdre 15% en quatre séances. Ce qui ne l'empêche pas d'afficher 600% de hausse sur un an.

La principale variable d'ajustement de l'évolution des taux reste la situation en Iran. Le pétrole a un peu baissé cette nuit après que Donald Trump a révélé avoir annulé une frappe sur l'Iran après une reprise de contact jugée sérieuse avec Téhéran en vue d'un accord de paix. Les déclarations n'engagent que ceux qui les écoutent. Le feuilleton continue donc, et plus c'est long, moins c'est bon pour l'inflation.

Dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine sera à Pékin aujourd'hui pour s’entretenir avec Xi Jinping. Le Financial Times croit savoir que le Président chinois a glissé à Donald Trump que Vladimir Poutine pourrait finir par regretter son invasion de l’Ukraine. L'agenda macro est peu étoffé. Coté sociétés, c'est The Home Depot qui va concentrer l'attention aujourd'hui aux Etats-Unis, en tant que miroir de la consommation et de prix aux Etats-Unis.

En Asie-Pacifique, l'Australie, l'Inde et Hong Kong évoluent en hausse. C'est plus compliqué en Corée du Sud (-3,25%) et à Taiwan (-2%) où les dégagements sur le secteur des puces sont douloureux. Tokyo perd 0,5% pour la même raison.

Le CAC 40 gagne 0,2% à 8 004 points à l'ouverture. Le SMI prend 0,4% à 13 290 points. Le Bel 20 est étale à 5 425 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Taux de chômage (Royaume-Uni)

11h00 : Balance commerciale (Zone Euro)

14h30 : Taux d'inflation (Canada)

15h00 : Discours de la Fed Waller (Etats-Unis)

16h00 : Promesses de ventes (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Adecco Group : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 21 CHF à 13 CHF. Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 17 CHF.

Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR.

AMS-Osram : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 11,80 à 23,60 CHF.

Amundi : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 à 86 EUR.

Barratt Redrow : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 482 GBX à 260 GBX.

BE Semiconductor Industries : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 200 à 300 EUR.

Bellway : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 3 390 GBX à 2 020 GBX.

BNP Paribas : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 95 à 100 EUR.

British American Tobacco : Hedgeye Risk Management passe de watch list à long.

Cadeler : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 65 NOK à 70 NOK.

Ferrari : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 434 à 365 EUR.

FLSmidth : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 450 DKK à 550 DKK.

Geberit : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 575 à 520 CHF.

Gerresheimer : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 34,10 EUR à 26,80 EUR.

Intrum : UBS passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 54 SEK à 28 SEK.

Knorr-Bremse : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 116 à 123 EUR.

LVMH : Avior Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 629,65 à 601,08 EUR.

Medicover : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 270 SEK.

Pluxee : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 11,90 EUR.

Publicis : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 EUR.

Soitec : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 70 à 200 EUR.

Sonova Holding : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 163 à 189 CHF.

STMicroelectronics : Mizuho Securities reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 56 à 68 USD.

Technip Energies : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 47 à 49 EUR.

TotalEnergies : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 80 EUR.

Volvo Car : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 25 SEK.

Vinci : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 154 à 155 EUR.

Worldline : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 0,23 EUR à 0,24 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

L'UE choisit EQT pour gérer son fonds Scaleup Europe de près de 5 milliards d'euros.

Novo Nordisk se dit déçu par la décision de la Cour suprême des États-Unis dans le dossier du prix des médicaments Medicare.

Standard Chartered annonce une réduction de plus de 15% des effectifs de ses fonctions supports d'ici 2030.

Bayer accepte de verser 133 millions de dollars pour la dépollution aux PCB dans deux Etats américains.

Evolution AB lance un programme de rachat d'actions de 2 milliards d'euros et sécurise une facilité de crédit revolving.

IG Group relève ses prévisions pour 2026.

La Bundeswehr passe une commande d'un milliard d'euros pour des camions Rheinmetall.

Uber renforce sa participation au capital de Delivery Hero.

Enel signe un accord de 140 millions de dollars pour l'acquisition d'un portefeuille de centrales solaires aux Etats-Unis.

Grizzly Research annonce une position courte sur Ottobock.

Eni évalue le potentiel d'une troisième unité de GNL flottante au large du Mozambique.

Le PDG d'Uniper salue le lancement officiel du processus de reprivatisation.

Le directeur général d'Indra Sistemas sur le départ après des tensions autour de la gouvernance.

Roche et le MPP signent un accord de licence pour l'antigrippal Xofluza.

Accelleron lance un programme de rachat d'actions de 100 MCHF.

La part du capital de Solvay vendue à découvert a dépassé 5%.

Dormakaba reprend Airsphere et renforce sa présence dans les aéroports.

Les principales publications du jour : Amer Sports, Diploma, James Hardie…

D'Amérique du Nord

Google et Blackstone s'associent pour concurrencer CoreWeave.

Meta déploie de nouvelles fonctionnalités sur ses lunettes IA.

Ford en pourparlers pour fournir des camions militaires en Europe et en Amérique du Nord.

Le CEO de Nvidia, Jensen Huang, s'attend à ce que les autorités chinoises finissent par autoriser l'importation de puces d'intelligence artificielle en provenance des Etats-Unis.

Dell Technologies déploie l'IA agentique prête pour la production, du poste de travail au centre de données.

Apple annonce un événement spécial à l'Apple Park le 8 juin.

La startup de puces IA Tenstorrent suscite l'intérêt d'Intel et Qualcomm en vue d'un rachat, selon Bloomberg.

Analog Devices serait sur le point de racheter Empower pour 1,5 milliard de dollars, selon Bloomberg.

Les principales publications du jour : The Home Depot, Keysight…

D'Asie et d'ailleurs

Un jury américain condamne Takeda à verser 885 millions de dollars dans l'affaire antitrust AMITIZA, le laboratoire va faire appel.

Reliance est en discussions avec CATL et d'autres acteurs pour des composants de stockage d'énergie par batterie, révèle Bloomberg.

Adani Enterprises conclut un accord transactionnel de 275 millions de dollars avec le Trésor américain.

BYD lance une version améliorée de son SUV amiral Denza.

Samsung Electronics et son syndicat réduisent leurs divergences, mais le titre baisse de 4%.

Sony relève les tarifs du PlayStation Plus pour les nouveaux utilisateurs dans certaines régions.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.