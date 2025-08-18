L'Inde va nettement réduire ses taxes sur les biens de consommation dès octobre. La réforme, perçue comme un levier politique face à Trump et à l'approche d'élections régionales, soutient la demande intérieure. Maruti Suzuki, Nestlé India et Hero Motocorp s'envolent en Bourse.

Les faits : gros efforts sur la taxe locale créée en 2017

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé une vaste réforme de la taxe sur les biens et services (GST, goods and services tax), la plus ambitieuse depuis son introduction en 2017. Le gouvernement supprime la tranche la plus élevée de 28%, qui visait notamment les voitures et les appareils électroniques, et fait passer une grande partie des produits actuellement taxés à 12% vers la tranche à 5%. Cette réforme entrera en vigueur en octobre. Elle vise à simplifier un système fiscal critiqué pour sa complexité et à alléger le coût des produits de consommation courante.

Pourquoi c’est important : un enjeu politique et géopolitique

Cette réforme intervient dans un contexte de tensions croissantes avec les Etats-Unis, après que Donald Trump a décidé d’augmenter à 50% les droits de douane sur les produits indiens à partir du 27 août. En réponse, Modi exhorte les citoyens à consommer local et cherche à relancer la consommation intérieure. La mesure est également perçue comme un geste politique fort à l’approche des élections régionales dans l’Etat stratégique du Bihar, où le chômage alimente le mécontentement.

Elle devrait bénéficier aux grandes entreprises de biens de consommation comme Nestlé, Samsung Electronics ou LG Electronics, tout en touchant directement la population, contrairement aux baisses de l’impôt sur le revenu, qui concernent une minorité de contribuables. Mais cette réforme a un coût : selon IDFC First Bank, elle entraînera une perte annuelle d’environ 20 milliards de dollars de recettes publiques, même si elle pourrait stimuler le PIB de 0,6 point sur un an.

L’impact sur les marchés : les valeurs de la conso s'envolent

Les milieux d’affaires saluent une réforme qui promet de relancer la demande, en particulier dans les secteurs de l’électronique et de l’alimentation transformée. Les marchés financiers pourraient aussi en bénéficier : la simplification fiscale est bien perçue par les investisseurs, et la bourse devient un enjeu politique à part entière en Inde, où le nombre d’actionnaires particuliers ne cesse de croître. L'indice NIFTY 50 progressait de 1,15% ce matin en fin de parcours, tiré par les valeurs de la consommation comme Maruti Suzuki (+8,7%), Nestlé India (+6,6%) ou Hero Motocorp (+6%).

Le marché indien a connu un mois de juillet boursier difficile à cause du bras de fer engagé avec les Etats-Unis en matière douanière. La stimulation de la consommation intérieure est un des leviers dont dispose le gouvernement Modi pour contrer les effets négatifs. C'est la troisième séance consécutive de hausse pour le NIFTY, qui affiche 5,3% de gains en 2025, très en-deçà de la moyenne des marchés émergents.