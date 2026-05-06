La capitalisation boursière des 100 plus grosses entreprises à un nouveau record

Selon une étude de PwC, les 100 plus grosses entreprises mondiales ont atteint un nouveau record de valorisation à 51 800 milliards de dollars.

Sur la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, la capitalisation boursière des cent premières entreprises mondiales a augmenté de 22%, soit une progression de 9 200 milliards de dollars. Selon le cabinet de conseil et d'audit, "la croissance s'est accélérée par rapport à l'année dernière, notamment portée par un regain de dynamisme dans le secteur technologique ainsi que de solides gains dans les secteurs industriels et des matériaux".



Lors de la dernière étude, publiée en 2025, la croissance avait été moindre (+7%), soit un gain de 2 800 milliards de dollars.



Les données de 2026 révèlent que ces sociétés ont réussi à maintenir une croissance soutenue, portées par les Etats-Unis, largement premiers au classement, suivis de la Chine et de l'Arabie saoudite.



Dans le détail, le pays de l'Oncle Sam représente à lui seul 75% de la capitalisation boursière totale, grâce aux solides performances des marchés boursiers et un appétit marqué des investisseurs pour les actions, malgré une certaine volatilité.



La Technologie en tête devant la Finance



Au niveau des secteurs, sans grande surprise, celui de la Technologie reste premier avec une croissance de 34% sur un an, atteignant une capitalisation de 18 700 milliards de dollars, soit 36,1% du total. Il a été soutenu par les entreprises de semi-conducteurs et de matériel informatique, tandis que certaines sociétés dans les logiciels ont subi des pressions au 1er trimestre, principalement à cause des craintes de disruption liées à l'intelligence artificielle.



Dans la finance, la croissance n'a été que de 6%, après un bond de 39% en 2025, dans un contexte de baisse des taux d'intérêt et d'incertitudes géopolitiques. Enfin, la croissance des "Sept Magnifiques" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla) a ralenti cette année, même si ces entreprises continuent de représenter une part importante de la capitalisation boursière totale.



Enfin, parmi les derniers chiffres de cette étude de PwC, 11 entreprises sont désormais valorisées à plus de 1 000 milliards de dollars (aux "Sept Magnifiques", il faut ajouter Broadcom, Taiwan Semiconductors, Saudi Arabian Oil et Walmart), contre 8 l'année dernière.



Sur les cent premières entreprises, 73 ont enregistré une hausse de leur capitalisation boursière, et parmi celles-ci, 11 ont vu leur valorisation au minimum doubler.