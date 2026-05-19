La CDC dépasse le quart des droits de vote de Forsee Power
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 12 mai, indirectement, le seuil de 25% des droits de vote de Forsee Power et détenir 28,46% du capital ainsi que 25,82% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil, par l'intermédiaire de Bpifrance Investissement (agissant en sa qualité de société de gestion du fonds SPI - Société de Projets Industriels), que la CDC contrôle, résulte de la diminution du nombre total de droits de vote de Forsee Power.
Bpifrance Investissement n'envisage pas de procéder à des achats d'actions de Forsee Power dans les mois à venir, ni de demander la nomination d'un membre supplémentaire au conseil d'administration de cette société spécialisée dans les systèmes de batteries pour véhicules.
Forsee Power est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de batteries intelligents destinés au marché de l'électromobilité. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente, installation et mise en service de systèmes de batteries lithium-ion (96,3%) : destinés aux véhicules électriques légers (vélos électriques, scooters électriques et véhicules légers de 1 à 4 roues), aux véhicules lourds (véhicules agricoles, de chantier et industriels, véhicules utilitaires, camions, bus, véhicules ferroviaires et navires), aux unités de stockage stationnaires (résidentielles, commerciales et industrielles), aux équipements médicaux, aux objets connectés, aux systèmes domotiques, aux équipements robotiques et aux outillages professionnels ;
- prestations de services (2,5%) : prestations de financement (location de batteries), de gestion du cycle de vie des batteries et de services après-vente ;
- autres (1,2%).
A fin 2025, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en France, en Pologne, en Inde, aux Etats Unis et en Chine.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,6%), Europe (68,3%), Asie (16,9%), Etats-Unis (1,7%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.