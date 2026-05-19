La CDC dépasse le quart des droits de vote de Forsee Power

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 12 mai, indirectement, le seuil de 25% des droits de vote de Forsee Power et détenir 28,46% du capital ainsi que 25,82% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil, par l'intermédiaire de Bpifrance Investissement (agissant en sa qualité de société de gestion du fonds SPI - Société de Projets Industriels), que la CDC contrôle, résulte de la diminution du nombre total de droits de vote de Forsee Power.



Bpifrance Investissement n'envisage pas de procéder à des achats d'actions de Forsee Power dans les mois à venir, ni de demander la nomination d'un membre supplémentaire au conseil d'administration de cette société spécialisée dans les systèmes de batteries pour véhicules.