La Chine bloque le rachat de Manus par Meta dans un contexte de tensions technologiques
Les autorités chinoises ont décidé de bloquer le projet d'acquisition de la start-up d'intelligence artificielle Manus par Meta, une opération évaluée à 2 milliards de dollars. La Commission nationale du développement et de la réforme a demandé l'abandon de la transaction, invoquant le respect des règles encadrant les investissements étrangers, sans fournir de précisions supplémentaires. Cette décision intervient alors que le dossier suscitait déjà une attention accrue des régulateurs en Chine comme aux États-Unis.
Fondée en Chine puis installée à Singapour, Manus développe des agents d'IA capables d'exécuter des tâches complexes, avec une croissance rapide ayant permis d'atteindre plus de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents en moins d'un an. Le projet de rachat avait ravivé les préoccupations autour des stratégies de relocalisation dites "Singapore-washing", utilisées pour contourner certaines contraintes réglementaires. Meta souhaitait intégrer ces technologies à ses produits, notamment son assistant Meta AI.
Cette intervention souligne le durcissement des contrôles sur les investissements dans les technologies sensibles, dans un contexte de rivalité accrue entre grandes puissances. Pékin cherche à limiter les transferts de technologies stratégiques, tandis que Washington renforce également ses restrictions. Cette décision pourrait compliquer davantage les opérations transfrontalières dans le secteur de l'intelligence artificielle.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,9%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,58 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2025) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,1%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (98,7%) et autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (39,2%), Asie-Pacifique (26,8%), Europe (23,2%) et autres (10,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.