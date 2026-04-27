Fondée en Chine puis installée à Singapour, Manus développe des agents d'IA capables d'exécuter des tâches complexes, avec une croissance rapide ayant permis d'atteindre plus de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents en moins d'un an. Le projet de rachat avait ravivé les préoccupations autour des stratégies de relocalisation dites "Singapore-washing", utilisées pour contourner certaines contraintes réglementaires. Meta souhaitait intégrer ces technologies à ses produits, notamment son assistant Meta AI.

Cette intervention souligne le durcissement des contrôles sur les investissements dans les technologies sensibles, dans un contexte de rivalité accrue entre grandes puissances. Pékin cherche à limiter les transferts de technologies stratégiques, tandis que Washington renforce également ses restrictions. Cette décision pourrait compliquer davantage les opérations transfrontalières dans le secteur de l'intelligence artificielle.