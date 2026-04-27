La Chine bloque le rachat de Manus par Meta dans un contexte de tensions technologiques

Les autorités chinoises ont décidé de bloquer le projet d'acquisition de la start-up d'intelligence artificielle Manus par Meta, une opération évaluée à 2 milliards de dollars. La Commission nationale du développement et de la réforme a demandé l'abandon de la transaction, invoquant le respect des règles encadrant les investissements étrangers, sans fournir de précisions supplémentaires. Cette décision intervient alors que le dossier suscitait déjà une attention accrue des régulateurs en Chine comme aux États-Unis.

Fondée en Chine puis installée à Singapour, Manus développe des agents d'IA capables d'exécuter des tâches complexes, avec une croissance rapide ayant permis d'atteindre plus de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents en moins d'un an. Le projet de rachat avait ravivé les préoccupations autour des stratégies de relocalisation dites "Singapore-washing", utilisées pour contourner certaines contraintes réglementaires. Meta souhaitait intégrer ces technologies à ses produits, notamment son assistant Meta AI.



Cette intervention souligne le durcissement des contrôles sur les investissements dans les technologies sensibles, dans un contexte de rivalité accrue entre grandes puissances. Pékin cherche à limiter les transferts de technologies stratégiques, tandis que Washington renforce également ses restrictions. Cette décision pourrait compliquer davantage les opérations transfrontalières dans le secteur de l'intelligence artificielle.