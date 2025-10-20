La bonne tenue de l'économie chinoise au 3ème trimestre devrait permettre d'atteindre l'objectif de croissance "d'environ 5%". De bons chiffres qui douchent les espoirs de plan de relance, alors que les dirigeants chinois se réunissent cette semaine pour préparer le 15ème plan quinquennal.

Malgré une décélération par rapport aux trimestres précédents, la croissance chinoise tient. Avec une progression de 4.8% en rythme annualisé au troisième trimestre, l’objectif de croissance "d’environ 5%" semble à portée de main.

Comme souvent, ce sont les exportations qui permettent de soutenir la croissance. Si le commerce avec les Etats-Unis est affecté par la guerre commerciale, la Chine parvient à trouver d’autres débouchés pour sa production. C’est ce que confirment les chiffres de production industrielle pour le mois de septembre, également publiés ce matin. Celle-ci a progressé de 6.5%, dépassant largement les attentes (+5%).

En revanche, la consommation reste atone. Le rebond entrevu plus tôt cette année semble s’essouffler. Le mois dernier, les ventes au détail n’ont progressé que de 3%, le rythme le plus faible depuis dix mois.

La Chine est toujours confrontée à la même problématique : tout miser sur la production industrielle se traduit par des surcapacités de production, ce qui maintient l’économie dans une spirale déflationniste. Si les autorités chinoises affichent depuis plusieurs années une volonté de rééquilibrer l’économie en faveur de la demande intérieure, la bascule tarde à se matérialiser.

Gagner la bataille technologique

Alors que les dirigeants chinois se réunissent cette semaine pour préparer le 15ème plan quinquennal, les investisseurs espèrent quant à eux davantage de mesures de soutien à la consommation. Mais la bonne tenue de la croissance devrait limiter les initiatives du gouvernement chinois en ce sens.

Surtout, la guerre commerciale avec les Etats-Unis pousse Pékin à toujours favoriser l’industrie et la bataille technologique, plutôt que le consommateur. La Chine veut conserver son leadership sur les véhicules, les batteries, les énergies renouvelables… mais également rattraper son retard sur les semi-conducteurs ou encore l’aéronautique.

Les détails du plan quinquennal ne seront connus qu’en mars, lorsque celui-ci sera adopté par le Parlement.

En attendant, les investisseurs suivront l’évolution de la relation entre Pékin et Washington. Après plusieurs mois de détente, les tensions sont remontées d’un cran depuis une dizaine de jours. Chacun durcit un peu sa position, en amont de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Les deux présidents se retrouveront à la fin du mois, en marge du sommet de l’APEC en Corée du Sud.

Avant ce rendez-vous, le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent devrait rencontrer cette semaine le vice premier ministre chinois He Lifeng, deux personnages clés dans les négociations commerciales.