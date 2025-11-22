La Chine a plusieurs fois été considérée comme une terre "ininvestissable" ces dernières années. Il est vrai que l'investissement boursier en autocratie ne paraît pas le plus judicieux des choix, mais les investisseurs étrangers ont tout de même retrouvé de l'appétit pour la deuxième économie du globe cette année.

Cette année, les flux étrangers vers les actions chinoises dépassent déjà ceux cumulés des trois années précédentes selon les données de l'Institute of International Finance. Depuis le point haut de la bourse chinoise en 2021, les investisseurs en ont vu de toutes les couleurs – pour ceux qui n’ont pas jeté les armes entre-temps. Notons tout de même que les gestionnaires d’actifs ont plus vendu qu’ils n’ont acheté d’actions chinoises cette année. Des sorties largement compensées par les afflux des fonds passifs. Les actions chinoises pèsent généralement pour au moins un quart de la composition des ETF marchés émergents.

L’immobilier, l’un des piliers de la croissance économique chinoise des dernières décennies, a subi une crise majeure dont le pays ne s’est toujours pas dépêtré. Puis on a parlé “d’emprise réglementaire” pour les entreprises chinoises avec l'emblématique cas Jack Ma, évincé de l’espace public et dont les affaires ont été sévèrement réprimées. Sans oublier l’impact des droits de douane, qui a soulevé des doutes sur le modèle chinois.

Changement de cap

Les raisons de considérer la Chine comme “investissable” se sont multipliées depuis, notamment grâce au leadership économique du pays sur tant d’aspects. À l’image de Deepseek, à l’aube de l’année 2025, qui a prouvé le rôle technologique central que la Chine allait jouer dans le futur. La Chine est entre autres leader dans les énergies renouvelables, est le pays qui dépose le plus de brevets liés à l’IA et est le plus grand marché mondial des voitures électriques et de robots industriels.

Il est difficile d’imaginer l’avenir sans accorder un rôle central à celui qu'on n'a jamais si bien appelé : l’Empire du Milieu.

Le gouvernement chinois met en avant sa volonté d’utiliser les marchés financiers au profit de son économie, une idée qui paraît cohérente compte tenu des efforts budgétaires déjà nécessaires pour stimuler la demande.

Pour attirer les ménages chinois, qui aiment comparer la Bourse à un casino, Pékin cherche à rendre le marché plus stable et rémunérateur. Le gouvernement a par exemple injecté 200 milliards de dollars entre avril et juin pour calmer la volatilité et encouragé la distribution de dividendes via des incitations pour les entreprises. Des quotas d’investissement en actions ont aussi été introduits pour les assureurs et fonds communs de placement, afin de soutenir la demande locale.

Puis dans ce qu’on pourrait traduire par une tentative de séduction des investisseurs internationaux, Xi Jinping a profité du narratif autour de Deepseek pour se réconcilier avec les géants technologiques chinois. Il a ainsi promis une égalité de traitement pour le secteur privé.

Les mesures “anti-involution” de cet été – soit la lutte contre la concurrence improductive pour régler les problèmes de surcapacité – ont également aidé à rassurer les investisseurs.

De surcroît, il est notable d’ajouter que la dynamique haussière relève également d’une diversification au détriment des États-Unis. Certains investisseurs se sont rendus compte que placer tous leurs espoirs technologiques sur le NASDAQ uniquement comportait son lot de risques.

Les investisseurs nationaux en soutien

Il faut savoir qu’une grande partie du potentiel de la Bourse chinoise est entre les mains de ses habitants. À la Bourse de New York, les investisseurs particuliers représentent 20 à 25% du volume d’échange quotidien. C’est environ 80% en Chine continentale selon Reuters.

( Source : Allianz Global Investors ) Graphique 2A : au 31 juillet 2025. Graphique 2B : au 31 décembre 2024.

L’épargne excédentaire (7 000 mds de dollars) représente environ la moitié de la taille du marché chinois des actions-A selon Allianz Global Investors. Les prix de l’immobilier sont toujours en chute et les rendements des obligations toujours plus faibles. De quoi espérer des flux entrants sur les marchés quand la consommation intérieure aura repris des couleurs.

Pour vous investisseurs, il s’agit d’arbitrer. D’un côté de la balance, la Chine est devenue trop importante pour être ignorée, de l’autre, il paraît raisonnable de s’attendre à des frictions entre les politiques industrielles et la réforme des marchés financiers.

