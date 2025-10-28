Automne 2025 : les plaines de soja du Dakota et de l'Iowa s'étendent à perte de vue, dorées par les moissons de la saison. Mais une question plane au-dessus des silos : pour qui récoltent-ils encore ? Car le plus grand acheteur du soja américain, la Chine, a tourné les talons. Voyons pourquoi.

Soja, mode d'emploi

On parle d’une graine oléagineuse omniprésente dans nos chaînes agroalimentaires : le soja. Transformé en tourteaux riches en protéines pour nourrir porcs, volailles, bovins ou poissons, et en huile végétale pour la cuisine ou le biodiesel, il est le moteur de l’élevage industriel moderne.

Le soja est partout

Toskglobal

En chiffres : la production mondiale de soja dépasse 400 millions de tonnes par an. Des vastes fermes du Midwest américain aux plantations brésiliennes du Cerrado en passant par la Pampa argentine, les récoltes s’amoncellent.

Le marché du soja en 2024

Towards FnB

Mais dispersées dans le sol mondial, ces fèves exigent de la terre fertile, du climat favorable, et surtout un débouché : c’est là que la Chine entre en scène. Sans le soja, pas de volaille bon marché ni de porc à grande échelle – en Chine, l’essor de la classe moyenne s’est accompagné d’une explosion de la consommation de viande, et donc d’un appétit insatiable pour le tourteau de soja.

La consommation de viande des chinois ces dernières années

Our World in Data

Un seul cargo Panamax de 60 000 tonnes peut nourrir des millions d’animaux ; des centaines de navires de ce type alimentent chaque année les élevages asiatiques. Sans ces flux, impossible de soutenir la production mondiale de viande et, par ricochet, de nombreux produits alimentaires.

Quand la Chine achetait américain

On l’oublie : pendant des décennies, nourrir la Chine en protéines végétales était presque un monopole américain. Des plaines de l’Iowa aux silos de l’Illinois, le soja américain partait en masse vers le marché chinois, au point qu’à son apogée, la Chine a acheté jusqu’à la moitié des exportations américaines de soja. En 2012, Pékin a importé pour plus de 25 milliards de dollars de produits agricoles américains (dont une large part de soja), soit près de 20% des exportations agroalimentaires des États-Unis cette année-là. Les chaînes logistiques étaient rodées : récolte en automne, transport fluvial sur le Mississippi, puis chargement sur des cargos en direction du Pacifique. Chaque année, entre octobre et janvier, les importateurs chinois faisaient le plein de soja US, sécurisant l’alimentation de leur cheptel. À l’époque, la dépendance semblait mutuelle et stable : les agriculteurs américains prospéraient grâce à ce débouché géant, et la Chine, dont la production domestique de soja stagnait, assurait sa sécurité alimentaire en s’approvisionnant outre-Pacifique.

Mais cette lune de miel commerciale masquait une vulnérabilité : tout reposait sur la présomption que Pékin continuerait d’acheter, année après année. L’ombre de l’interdépendance est apparue tardivement. Au fil des années 2010, le Brésil est monté en puissance comme fournisseur alternatif, bénéficiant de terres disponibles et d’un coût moindre. Pourtant, jusqu’en 2017, les États-Unis restaient un pilier du panier chinois, au point d’y expédier encore environ 30% de leur récolte les bonnes années. L’illusion d’une position acquise a volé en éclats avec la montée des tensions commerciales.

La Chine importe du soja brésilien en masse

ASA

La Chine déroule son plan

Au même moment, Pékin préparait méthodiquement sa riposte. Son constat : dépendre du soja américain était un talon d’Achille stratégique, surtout face à un Washington imprévisible. Dès la fin des années 2000, la Chine investit dans son autonomie agricole limitée (mécanisation, soutien aux producteurs de soja domestiques) et surtout dans la diversification de ses sources. La formule est claire : sécuriser l’approvisionnement en évitant d’être otage d’un seul grand fournisseur. L’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001 avait déjà ouvert les vannes des importations, mais la décennie suivante voit Pékin encourager ses entreprises publiques à nouer des liens étroits avec le Brésil et l’Argentine. COFCO, géant étatique, acquiert des négociants occidentaux et investit dans des infrastructures portuaires en Amérique du Sud. En parallèle, la Chine bâtit d’énormes capacités d’écrasement (broyage des fèves) sur son sol, afin d’importer la matière première brute et d’en capter la valeur ajoutée localement.

La guerre commerciale initiée par Donald Trump en 2018 sert de déclencheur. En réponse aux surtaxes américaines, Pékin frappe là où ça fait mal : il dresse une barrière douanière de 25% sur le soja US, rendant celui-ci nettement plus cher que les récoltes sud-américaines. Du jour au lendemain, les commandes chinoises se détournent. Les acheteurs chinois, souvent guidés par l’État, annulent des cargaisons américaines et se rabattent sur le Brésil et l’Argentine.

L'envolée de la production de soja au Brésil

ASA

Pékin dicte le marché du soja

Aujourd’hui, la Chine tient la quasi-totalité du pouvoir d’achat sur le soja mondial : elle représente près de 60% des importations planétaires de graines de soja.

Les pays importateurs du soja américain 2023/2024

ASA

Son tropisme pour l’Amérique du Sud est devenu la norme. Pékin s’est mué en faiseur de roi des exportateurs : premier client du Brésil, elle a propulsé ce dernier au rang de fournisseur numéro un, au point que la seule récolte brésilienne prévue cette année (155 millions de tonnes) équivaut à peu près au volume total que la Chine envisage d’importer (112 Mt). De son côté, l’Argentine, troisième acteur mondial, s’est engouffrée dans la brèche : lorsque Buenos Aires a temporairement suspendu ses taxes à l’exportation en septembre 2025, la Chine a immédiatement réservé une vingtaine de cargos de soja argentin. Ce déplacement de commandes, en plein automne où le soja US devrait dominer, confirme le changement d’orbite.

En face, les chiffres pour les États-Unis donnent le vertige. De janvier à août 2025, les exportations américaines de soja vers la Chine se sont effondrées à 218 millions de boisseaux, contre 985 millions sur la même période en 2024.

La Chine arrête l'importation de soja américain en 2025

Bloomberg

Autrement dit, en un an, les volumes vers la Chine ont été divisés par plus de quatre. Pendant tout l’été 2025, quasiment aucun navire de soja US n’a accosté en Chine. Pékin n’a même pas pris la peine de passer des pré-commandes pour la nouvelle récolte américaine, un fait inédit alors qu’en temps normal elle aurait déjà acheté environ un quart de ses besoins à l’avance.

Dans ce contexte, tarifs douaniers et boycotts jouent le rôle de quotas officieux. En fixant un droit total d’environ 34% sur le soja américain en 2025 (TVA chinoise et droits NPF inclus), Pékin a, de facto, plafonné à presque zéro la part du soja US dans son approvisionnement. C’est l’arme du marché : l’État chinois n’annonce pas publiquement de “quota” d’importation, mais par le jeu de taxes et de consignes aux importateurs, il ferme le robinet. L’an dernier, la Chine avait tout de même acheté pour 12,6 milliards de dollars de soja aux États-Unis cette année, le trou se chiffre en milliards envolés. Résultat : les prix du soja américain s'effondrent.

L'évolution du prix du soja US chute depuis 2022

BLS

Quid de l'Union européenne ?

Pour l’Union européenne, la dépendance se pose différemment : l’UE est importatrice nette de soja, fortement tributaire du Brésil et des États-Unis pour nourrir son cheptel. La prise de conscience s’y est traduite par des initiatives comme la stratégie de lutte contre la déforestation importée (ciblant le soja issu de zones déboisées) et des encouragements à produire davantage de protéagineux localement. Mais à court terme, l’Europe reste spectatrice du bras de fer sino-américain, cherchant surtout à sécuriser ses propres approvisionnements sans pouvoir influer sur le cours du conflit du soja. Si Pékin décidait un jour de détourner ses achats de soja brésilien vers son propre hémisphère ou de les réduire drastiquement, l’onde de choc se répercuterait aussi sur les élevages et les prix alimentaires européens, révélant la portée réellement mondiale de ce levier.

Les initiatives américains face au boycott chinois

Le gouvernement a promis de puiser dans les recettes des droits de douane infligés aux produits chinois pour aider directement les producteurs de soja en difficulté. L’administration a bien relancé un programme de 3 milliards de dollars d’aides agricoles, mais personne ne se satisfait d’une béquille financière dans un marché sinistré. La vraie bataille, disent-ils, c’est de retrouver un accès au marché chinois ou d’en construire de nouveaux.

Sur le front diplomatique et commercial, les États-Unis s’activent pour diversifier les débouchés : accords sanitaires pour exporter davantage vers des pays tiers, missions commerciales en Asie du Sud-Est, incitations pour que l’industrie américaine transforme plus sur place (par exemple en produisant du biodiesel ou des aliments pour animaux à base de soja, destinés aux marchés étrangers).

L’objectif affiché : “Dé-risquer” la chaîne soja un peu à la manière des métaux critiques – c’est-à-dire ne plus mettre tous les œufs (de soja) dans le même panier chinois. Cependant, reconstruire en quelques années un réseau de clients alternatif à la Chine est un défi de taille. Pékin, en face, continue de jouer sur l’effet de volume et de prix : en achetant massivement au Brésil, elle fait monter les revenus de la filière brésilienne (et la confiance des investisseurs y compris étrangers dans ce pays), pendant que l’absence d’achats plombe les prix américains et accentue la détresse financière des fermes US. Les géants du négoce comme ADM ou Bunge, agiles, ont suivi le courant : ils expédient le soja brésilien ou argentin en Chine à la place de l’américain, maintenant ainsi leurs profits tout en contournant le blocage.

Sur le plan politique, la tension est montée d’un cran cet automne. Ulcéré par le boycott chinois, Donald Trump est allé jusqu’à menacer d’un embargo sur l’huile de cuisson (un produit prisé en Chine) en représailles. Fin octobre 2025, Washington a aussi brandi la possibilité de doubler les droits de douane sur l’ensemble des importations chinoises et de reporter un sommet bilatéral. Ces coups de semonce visent à forcer la main de Pékin, mais comportent leurs propres risques pour l’économie américaine. En retour, la Chine pourrait se tourner encore davantage vers d’autres fournisseurs ou cibler d’autres produits agricoles (maïs, sorgho, coton, viande) pour faire pression sur la base électorale américaine. Le climat rappelle que la guerre commerciale initiée en 2018 est loin d’être éteinte – elle s’est même muée en une guerre de positions agricoles, où chacun tente de durcir son avantage comparatif.

Aux États-Unis et ailleurs, on explore des pistes de diversification agricole. Certains agriculteurs américains, échaudés, pourraient réorienter une partie de leurs terres du soja vers d’autres cultures moins dépendantes d’un seul marché (blé, maïs, ou vers des cultures spécialisées). D’autres misent sur la valorisation locale : l’essor des biocarburants renouvelables aux États-Unis crée une nouvelle demande domestique pour l’huile de soja, convertie en diesel “vert” pour camions et avions. Cette filière énergétique naissante, soutenue par des subventions “vertes”, pourrait absorber une part non négligeable du surplus de soja et réduire la nécessité d’exporter tout excédent. Par ailleurs, des programmes de recherche se penchent sur des protéines alternatives (protéines de pois, insectes, algues) afin de diminuer à terme la dépendance mondiale au soja dans l’alimentation animale. Si ces substituts restent marginaux aujourd’hui, la simple existence d’options futures peut modérer le pouvoir de coercition de qui contrôle le soja. Enfin, le recyclage des huiles de cuisson en biocarburant (qui reboucle ironiquement avec la menace d’embargo sur l’huile de cuisson) est encouragé pour limiter la demande en huiles végétales brutes.

C’est un chapitre de plus dans la "guerre commerciale" moderne, où chaque camp ajuste ses contrôles à l’exportation ou à l’importation au nom de ses intérêts stratégiques. Sur ce terrain, Pékin joue à domicile. Un tour de vis (tarifaire ou réglementaire), et ce sont des pans entiers de l’agriculture américaine, de ses territoires ruraux jusqu’aux géants de l’agrochimie, qui sentent la pression monter. L’"arme de l’accès au marché" est brandie sans détour : limiter l’accès au consommateur chinois, c’est tester la vulnérabilité de l’offre en face.

Côté Washington et alliés, la conclusion s’impose sans fard : diversifier les débouchés, et vite. Trouver de nouveaux clients hors de Chine, développer des filières domestiques absorbant la production, subventionner l’innovation pour utiliser ou valoriser le soja différemment, et constituer au besoin des réserves tampons. Autrement dit, réduire l’"otage-dépendance" vis-à-vis du marché chinois et retrouver une marge de manœuvre économique. Le défi est immense – on ne reconquiert pas en un claquement de doigts un marché qui s’est déplacé de plusieurs milliers de kilomètres. Néanmoins, à l’instar de la high-tech et des semi-conducteurs, l’agro-stratégique s’invite désormais au cœur de la rivalité des grandes puissances. Et dans ce jeu d’influence, une simple fève de soja pèse soudain bien lourd sur la balance du pouvoir.

Les producteurs espèrent un accord commercial entre Trump et Xi Jinping. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a annoncé ce dimanche 26 octobre que la Chine envisageait de retarder l'imposition de restrictions à l'exportation des minéraux rares et de reprendre l'achat de soja américain, évitant ainsi une augmentation massive des droits de douane à son encontre. Même si un compromis voyait le jour, beaucoup redoutent des effets durables : Pékin veut désormais réduire sa dépendance au soja américain en se tournant vers le Brésil et l’Argentine.