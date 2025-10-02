Ericsson AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements de télécommunications fixes et mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (63,8%) ; - services (25,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes. - équipements multimédia (10% ; - autres (0,9%).