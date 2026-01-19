La Chine tient son objectif de croissance de 5% en 2025

Si la Chine a atteint son objectif de croissance en 2025, la dynamique reste fragile. Le pays entre en 2026 affaibli par un essoufflement de la demande intérieure et un déclin démographique qui pèse sur la dynamique économique.

L'économie chinoise a progressé de 5% en 2025, conformément à l'objectif fixé par Pékin. Ce chiffre masque pourtant un net ralentissement en fin d'année : au quatrième trimestre, la croissance a ralenti à 4,5% sur un an, contre 4,8% au trimestre précédent. Le chiffre reste conforme à ce que prévoyaient les économistes.



Les moteurs traditionnels (consommation et investissement) restent poussifs, plombés par une crise immobilière persistante et un climat de défiance généralisé. Si l'activité manufacturière et les exportations ont soutenu l'ensemble, elles peinent à compenser les faiblesses du marché intérieur.



La consommation intérieure reste fragile



Le pays a pourtant affiché une résilience inattendue face aux tensions commerciales, notamment grâce à la diversification des exportations hors des Etats-Unis. Mais cette dépendance accrue à la demande extérieure révèle les déséquilibres structurels de l'économie chinoise. Pékin promet d'encourager la consommation des ménages, aujourd'hui inférieure à 40% du PIB (vs. 55% en France et 68% aux USA), mais les ménages restent prudents, affectés par la baisse de l'immobilier et un filet de sécurité sociale encore trop faible. La croissance, bien que conforme aux prévisions, s'annonce difficile à soutenir dans les mois à venir.



La Chine a perdu 3,4 millions d'habitants en 2025



A cette fragilité économique s'ajoute une dynamique démographique de plus en plus préoccupante. En 2025, la population chinoise a diminué pour la quatrième année consécutive, reculant de 3,39 millions d'habitants pour atteindre 1,405 milliard. Le nombre de naissances a chuté de 17% sur un an, atteignant son plus bas niveau depuis le XVIIIe siècle, tandis que le taux de mortalité a atteint un record depuis 1968. Le vieillissement s'accélère : près d'un quart de la population a désormais plus de 60 ans.



Une tendance lourde qui complique la stratégie de Pékin pour stimuler la consommation et maintenir l'équilibre des finances publiques. Malgré des mesures de soutien à la natalité, comme les subventions, la gratuité des soins liés à la maternité et le soutien à la procréation assistée, le taux de fécondité reste l'un des plus bas au monde. Le poids du passé, notamment celui de la politique de l'enfant unique, continue de peser sur l'avenir économique de la Chine.