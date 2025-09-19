La CHMP recommande l'approbation du nipocalimab de J&J dans la myasthénie

Johnson & Johnson a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait adopté un avis favorable recommandant l'approbation du nipocalimab dans l'Union européenne (UE) comme traitement de la myasthénie grave généralisée (gMG).



L'avis positif du CHMP concerne une large populations d'adultes et d'adolescents âgés d'au moins 12 ans porteurs d'anticorps dirigés contre le récepteur de l'acétylcholine (AChR) ou à la tyrosine kinase musculaire (MuSK).



La myasthénie grave généralisée est une maladie auto-immune rare et chronique dans laquelle des auto-anticorps IgG perturbent la communication entre les nerfs et les muscles, provoquant une faiblesse musculaire débilitante et potentiellement mortelle.



D'après J&J, elle affecterait entre 56.000 et 123.000 individus en Europe.

