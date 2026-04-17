La chute d'Alstom pourrait faire les affaires de... Renault

Le titre est un peu aguicheur, mais vous allez comprendre. La chute spectaculaire d'Alstom lors de la séance du 17 avril 2026 (le titre perd le tiers de sa valeur !) va peut-être éviter au conseil scientifique des indices d'Euronext un choix difficile dans les semaines à venir.

Selon nos modèles, le groupe ferroviaire était relativement bien placé pour faire son retour dans le CAC 40 lors de la prochaine révision indicielle. Avant la chute, Alstom émargeait au 35e rang parisien en se basant sur la capitalisation flottante et les volumes échangés. Le plongeon de plus de 30% du titre le fait rétrograder brutalement à la 42e place, ce qui l'écarte des postulants à l'indice phare de la place.



Cette situation pourrait faire les affaires de Renault, qui est l'entreprise du CAC 40 la plus fragile actuellement. Même après la mise à l'écart d'Alstom, plusieurs entreprises pèsent plus lourd qu'elle sur la cote parisienne. Mais le constructeur devrait être protégé par la règle des buffers, c'est-à-dire la prime à la société installée dans l'indice. Alstom était, à date et selon notre analyse, la seule à pouvoir faire sauter le principe du buffer.



Plus bas dans le classement, Ipsen a des chances de passer du CAC Mid 60 au CAC Next 20. La hausse du titre de 36% depuis le 1er janvier et de 78% sur un an explique ce pronostic. Elis est dans la même situation mais avec une marge de manoeuvre moindre : son dossier de promotion est renforcé par les gains de 24% accumulés sur un an.



Attention toutefois : les choses peuvent encore évoluer, puisque le conseil scientifique des indices ne se réunira que le 11 juin pour arrêter sa révision trimestrielle. Le compte à rebours est lancé.