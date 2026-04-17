La chute d'Alstom pourrait faire les affaires de... Renault
Le titre est un peu aguicheur, mais vous allez comprendre. La chute spectaculaire d'Alstom lors de la séance du 17 avril 2026 (le titre perd le tiers de sa valeur !) va peut-être éviter au conseil scientifique des indices d'Euronext un choix difficile dans les semaines à venir.
Selon nos modèles, le groupe ferroviaire était relativement bien placé pour faire son retour dans le CAC 40 lors de la prochaine révision indicielle. Avant la chute, Alstom émargeait au 35e rang parisien en se basant sur la capitalisation flottante et les volumes échangés. Le plongeon de plus de 30% du titre le fait rétrograder brutalement à la 42e place, ce qui l'écarte des postulants à l'indice phare de la place.
Cette situation pourrait faire les affaires de Renault, qui est l'entreprise du CAC 40 la plus fragile actuellement. Même après la mise à l'écart d'Alstom, plusieurs entreprises pèsent plus lourd qu'elle sur la cote parisienne. Mais le constructeur devrait être protégé par la règle des buffers, c'est-à-dire la prime à la société installée dans l'indice. Alstom était, à date et selon notre analyse, la seule à pouvoir faire sauter le principe du buffer.
Plus bas dans le classement, Ipsen a des chances de passer du CAC Mid 60 au CAC Next 20. La hausse du titre de 36% depuis le 1er janvier et de 78% sur un an explique ce pronostic. Elis est dans la même situation mais avec une marge de manoeuvre moindre : son dossier de promotion est renforcé par les gains de 24% accumulés sur un an.
Attention toutefois : les choses peuvent encore évoluer, puisque le conseil scientifique des indices ne se réunira que le 11 juin pour arrêter sa révision trimestrielle. Le compte à rebours est lancé.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.