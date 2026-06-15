La chute du pétrole fait démarrer Wall Street sur les chapeaux de roues

Rassurée par l'accord américano-iranien conclu cette nuit, qui fait plonger les cours du pétrole, Wall Street commence sur les chapeaux de roues une semaine qui verra notamment la première réunion de politique monétaire de la Fed sous l'égide de son nouveau président Kevin Warsh. Près d'une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones gagne 1,1% vers 51 790, le S&P 500 s'adjuge 1,5% vers 7 545 et le Nasdaq-100 grimpe de 2,5% vers 30 380.

L'accord américano-iranien fait plonger les cours du pétrole...



"Le sentiment du marché s'est amélioré après que les responsables américains et iraniens ont annoncé avoir conclu un accord provisoire visant à mettre fin aux tensions actuelles", salue Tony Sage, CEO de Critical Metals.



S'il ne s'agit encore que d'un accord de principe (la signature officielle devant intervenir vendredi prochain à Genève), il doit théoriquement permettre un rétablissement rapide de la navigation à travers le détroit d'Ormuz, crucial pour le transport du pétrole.



"Les prix du pétrole ont chuté à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois alors que les préoccupations géopolitiques s'estompent", souligne Stefan Arsenovic, fondateur et CEO d'Eleonex, alors que le WTI se situe désormais autour de 80 USD le baril.



"De nouveaux progrès dans la mise en oeuvre de l'accord pourraient maintenir une pression à la baisse sur les prix", estime le professionnel, ajoutant cependant que "tout revers dans les prochaines étapes pourrait provoquer un retournement de tendance et les faire remonter".



... et éclipse de piètres données américaines



Ce contexte géopolitique favorable vient éclipser un indice manufacturier de la Fed de New York décevant, paru avant l'ouverture : il est ressorti à seulement 5,70 pour le mois en cours, contre 13,20 attendu et un niveau de 19,60 en mai.



Autre indicateur peu encourageant de la journée, la production industrielle américaine s'est accrue de seulement 0,1% en mai, à comparer à une hausse de 0,2% attendue par le consensus, après une augmentation de 0,9% en avril par rapport au mois précédent.



Toujours selon la Réserve fédérale, qui publie ces chiffres, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine a augmenté de 0,1 point à 76,2% en mai, un niveau encore inférieur de 3,2 points à sa moyenne de long terme sur la période 1972-2025.



De nombreuses autres données macroéconomiques sont attendues ces jours-ci aux États-Unis, parmi lesquelles les prix à l'importation, les chiffres de la construction résidentielle, les ventes de détail ou encore les indicateurs avancés du Conference Board.



Kevin Warsh attendu de pied ferme cette semaine



Néanmoins, c'est surtout la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, la première du mandat de son nouveau président Kevin Warsh, qui devrait retenir l'attention des investisseurs cette semaine, sa conclusion étant attendue mercredi.



"Le Federal Open Market Committee (FOMC) maintiendra la fourchette cible des taux directeurs à 3,50%-3,75%", pronostique François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM, en amont de cette réunion qui se déroulera sur deux jours.



Le professionnel met en avant un contexte où l'inflation PCE accélère à 3,8% sur un an en avril et où le marché du travail continue d'afficher de solides créations d'emplois, rendant difficile toute justification d'une baisse de taux.



"Son nouveau président, Kevin Warsh, pourrait néanmoins conserver un biais accommodant, porté par une lecture prospective plus favorable de l'inflation : désinflation liée aux gains de productivité et effets des droits de douane appelés à s'estomper", avance-t-il néanmoins.



Dans l'actualité des valeurs à Wall Street...



Dans l'actualité des valeurs à Wall Street, Ferrari s'adjuge 5,2% : outre le contexte favorable au secteur automobile, la marque italienne est soutenue en Bourse par un relèvement de recommandation de Morgan Stanley, de "neutre" à "surpondérer".



Autre valeur entourée, Tripadvisor bondit de 6,8% à la suite d'un accord par lequel la société de réservation touristique en ligne va céder TheFork, sa plateforme de réservation de restaurants en Europe, à American Express (+3,6%).



À l'inverse, Fox Corporation dégringole de 17,6%, après que le groupe de médias a fait part d'un accord en vue d'acquérir le groupe spécialisé dans la diffusion de contenus en continu Roku dans le cadre d'une transaction évaluée à 22 MdsUSD.