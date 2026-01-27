La CMA va examiner le rachat de Green Label par LDC
LDC (Lambert Dodard Chancereul) indique que la Competition and Markets Authority (CMA), organe de régulation de la concurrence au Royaume-Uni, lui a notifié l'ouverture d'une procédure d'examen de l'opération d'achat d'actions de Green Label.
Le groupe agroalimentaire français spécialisé dans la volaille rappelle avoir annoncé, le 1er décembre 2025, l'acquisition d'une participation majoritaire dans cette société qui emploie environ sept cents employés.
Producteur et fournisseur réputé de canards et d'autres spécialités de volailles au Royaume-Uni, Green Label dispose d'un large portefeuille de produits crus et transformés sous la marque Gressingham.
La CMA a requis le maintien de la séparation des activités de LDC et de Green Label pendant la durée de son examen. Le terme de cette phase d'examen est attendu à la fin du premier semestre de l'année civile 2026.
LDC est le n° 1 français de la production, du conditionnement et de la commercialisation de produits de volailles. Les produits du groupe sont principalement vendus sous les marques Le Gaulois et Loué. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de volailles (84,6%) : produits découpés, produits élaborés, volailles ordinaires et labellisées ;
- produits de traiteur (15,4%) : spécialités étrangères (n° 1 français), pizzas et tartes salées (n° 1 français), plats cuisinés (n° 2 français), sandwiches, produits de charcuterie et pâtisseries.
A fin février 2025, LDC dispose de 118 sites de production implantés en Europe.
77,8% du CA est réalisé en France.
