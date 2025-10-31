La Commission européenne a approuvé l'acquisition de 365.bank par KBC

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de 365.bank en Slovaquie par KBC Group en Belgique, qui contrôle KBC Bank.



L'opération concerne principalement les marchés slovaques de la banque de détail et de la banque d'entreprise.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.