La Commission européenne a approuvé l'acquisition de filiales de Lusat Air par Antin

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'un certain nombre de filiales actuellement contrôlées par Lusat Air (Espagne) par Antin Infrastructure Partners (France).



L'opération concerne principalement les services de transport aérien de fret et de passagers, ainsi que la location commerciale d'aéronefs pour le transport aérien de fret et de passagers.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.