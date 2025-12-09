La Commission européenne a approuvé l'acquisition de filiales de Lusat Air par Antin
Publié le 09/12/2025 à 14:43
L'opération concerne principalement les services de transport aérien de fret et de passagers, ainsi que la location commerciale d'aéronefs pour le transport aérien de fret et de passagers.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.