La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Mitsubishi Logisnext par Japan Industrial Partners, toutes deux japonaises.

L'opération concerne principalement le secteur de la fabrication de chariots élévateurs et d'équipements et de systèmes logistiques connexes.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.