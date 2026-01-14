La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Mitsubishi Logisnext par Japan Industrial Partners, toutes deux japonaises.
L'opération concerne principalement le secteur de la fabrication de chariots élévateurs et d'équipements et de systèmes logistiques connexes.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Mitsubishi Corporation est un groupe diversifié organisé autour de 10 pôles d'activités :
- fabrication de produits alimentaires et de biens de consommation (29,9% du CA) ;
- production de produits chimiques et pétroliers (19,9%) : pétrole brut, produits raffinés, gaz naturel, matériaux en fibre synthétique, produits pétrochimiques, fertilisants et produits chimiques de spécialité ;
- production et transformation des métaux (12,6%) : fer, produits d'aciers et métaux non-ferreux ;
- exploitation minière (16,5%) ;
- exploration et production de gaz naturel (6,7) ;
- construction automobile (5,3%) ;
- production, transmission et distribution d'électricité (5,3%) ;
- construction d'infrastructures énergétiques et d'installations industrielles (3,3%). Le groupe vend également des machines de construction, des machines-outils, des machines agricoles, des ascenseurs, des escaliers mécaniques, de la gestion des installations, des navires et des équipements aéronautiques ;
- développement d'actifs immobiliers (0,4%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (51,8%), Etats-Unis (15,5%), Singapour (7%), Australie (6,2%) et autres (19,5%).
