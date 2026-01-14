Mitsubishi Corporation est un groupe diversifié organisé autour de 10 pôles d'activités : - fabrication de produits alimentaires et de biens de consommation (29,9% du CA) ; - production de produits chimiques et pétroliers (19,9%) : pétrole brut, produits raffinés, gaz naturel, matériaux en fibre synthétique, produits pétrochimiques, fertilisants et produits chimiques de spécialité ; - production et transformation des métaux (12,6%) : fer, produits d'aciers et métaux non-ferreux ; - exploitation minière (16,5%) ; - exploration et production de gaz naturel (6,7) ; - construction automobile (5,3%) ; - production, transmission et distribution d'électricité (5,3%) ; - construction d'infrastructures énergétiques et d'installations industrielles (3,3%). Le groupe vend également des machines de construction, des machines-outils, des machines agricoles, des ascenseurs, des escaliers mécaniques, de la gestion des installations, des navires et des équipements aéronautiques ; - développement d'actifs immobiliers (0,4%) ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (51,8%), Etats-Unis (15,5%), Singapour (7%), Australie (6,2%) et autres (19,5%).