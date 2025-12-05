La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Novo Banco SA (Portugal) par BPCE (France).
L'opération concerne principalement les secteurs bancaire et financier portugais.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Novo Banco par la BPCE
Publié le 05/12/2025 à 14:35
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager