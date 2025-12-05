Créé le 17 novembre 2006, Natixis est issu du rapprochement des activités de banque de financement, d'investissement et de services des Groupes Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Son activité est organisée autour de 5 pôles : - gestion d'actifs et de fortune (44,1% du Produit Net Bancaire) : 1 135,5 MdsEUR d'actifs sous gestion à fin 2020 ; - banque de financement, d'investissement et de marché (36,5%) ; - assurances vie et non vie (12,3%) ; - services de paiement (5,9%) ; - autres (1,2%) : participations financières, capital investissement, etc. La répartition géographique du Produit Net Bancaire est la suivante : France (51,9%), Europe (7,3%), Amérique du Nord (30,8%) et autres (10%).