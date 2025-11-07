Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ; - aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ; - cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ; - minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ; - or (1,5%) : 282 000 onces produites ; - diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ; - autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).