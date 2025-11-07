La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de RightShip Group de Singapour par Permira Holdings de Guernesey, des filiales de BHP Group, des filiales de Rio Tinto, toutes deux australiennes, et des filiales de Cargill Incorporated des États-Unis.
L'opération concerne principalement des solutions d'évaluation et de gestion des risques maritimes, notamment des services de diligence raisonnable, des services environnementaux et des services d'inspection.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
