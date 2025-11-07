La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de RightShip Group de Singapour par Permira Holdings de Guernesey, des filiales de BHP Group, des filiales de Rio Tinto, toutes deux australiennes, et des filiales de Cargill Incorporated des États-Unis.

L'opération concerne principalement des solutions d'évaluation et de gestion des risques maritimes, notamment des services de diligence raisonnable, des services environnementaux et des services d'inspection.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.