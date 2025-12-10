La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Vermaat par Compass

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de la société néerlandaise Vermaat par la société britannique Compass Group.



L'opération concerne principalement la fourniture de services de restauration sous contrat, par exemple des services de restauration dans des cantines d'entreprise ou universitaires.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence dans les marchés où les entreprises sont actives.



Elle a notamment constaté qu'à l'issue de l'opération, les parts de marché cumulées des parties resteraient modérées et que l'entité issue de la concentration continuerait à être confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs concurrents, grands et petits.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure normale d'examen des concentrations.