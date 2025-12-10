La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Vermaat par Compass
Publié le 10/12/2025 à 12:51
L'opération concerne principalement la fourniture de services de restauration sous contrat, par exemple des services de restauration dans des cantines d'entreprise ou universitaires.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence dans les marchés où les entreprises sont actives.
Elle a notamment constaté qu'à l'issue de l'opération, les parts de marché cumulées des parties resteraient modérées et que l'entité issue de la concentration continuerait à être confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs concurrents, grands et petits.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure normale d'examen des concentrations.